Киевлян удивил подъемник-паук в центре Киева (видео)

Киевлян удивила необычная техника на улице Богдана Хмельницкого. По форме подъемник напоминает паука из трансформеров, яркого красного цвета.
Специальную технику установили, чтобы обрезать деревья.
Как рассказали нам в КО "Киевзеленстрой", в прошлом году коммунальное объединение закупило два гусеничных телескопических подъемник Spider 33.15 ED.
Один из них передали коммунальному предприятию по содержанию зеленых насаждений Шевченковского района.
"Рабочая высота этого подъемника – 32,4 метра. Это самая высокая вышка, которая на данный момент в Киеве используется для обслуживания зеленых насаждений. С ее помощью у рабочих появилась возможность проводить санитарную обрезку высоких деревьев, срезать сухие макушки и ветки. Особенно это удобно при обрезке высоких тополей. Санитарная обрезка – это прежде всего безопасность граждан", – заверяют в "Киевзеленстрое".
Там добавляют, что итальянский подъемник (вес 6500 кг) прост в эксплуатации – при помощи пульта радиоуправления, Кабина рассчитана на подъем двоих специалистов с нужным инструментом, грузоподъемность -230 килограмм. К месту обрезки "паука" привозят специальным транспортом. Но техника может ездить самостоятельно на гусеничных гидравлических шасси и развивать скорость до 2 км/час, работает на дизельном топливе. Стоимость одного подъемника – 11,5 млн грн.
Напомним, что в конце августа на Киеве на женщину упало дерево.
Ранее сообщалось, что в столице начали укреплять склоны Батыевой горы.
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