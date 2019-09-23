Киевлян удивил подъемник-паук в центре Киева (видео)

Специальную технику на Богдана Хмельницкого установили, чтобы обрезать деревья

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Киевлян удивила необычная техника на улице Богдана Хмельницкого. По форме подъемник напоминает паука из трансформеров, яркого красного цвета.

Специальную технику установили, чтобы обрезать деревья.

Как рассказали нам в КО "Киевзеленстрой", в прошлом году коммунальное объединение закупило два гусеничных телескопических подъемник Spider 33.15 ED.

Один из них передали коммунальному предприятию по содержанию зеленых насаждений Шевченковского района.

"Рабочая высота этого подъемника – 32,4 метра. Это самая высокая вышка, которая на данный момент в Киеве используется для обслуживания зеленых насаждений. С ее помощью у рабочих появилась возможность проводить санитарную обрезку высоких деревьев, срезать сухие макушки и ветки. Особенно это удобно при обрезке высоких тополей. Санитарная обрезка – это прежде всего безопасность граждан", – заверяют в "Киевзеленстрое".

Там добавляют, что итальянский подъемник (вес 6500 кг) прост в эксплуатации – при помощи пульта радиоуправления, Кабина рассчитана на подъем двоих специалистов с нужным инструментом, грузоподъемность -230 килограмм. К месту обрезки "паука" привозят специальным транспортом. Но техника может ездить самостоятельно на гусеничных гидравлических шасси и развивать скорость до 2 км/час, работает на дизельном топливе. Стоимость одного подъемника – 11,5 млн грн.

Напомним, что в конце августа на Киеве на женщину упало дерево.

Ранее сообщалось, что в столице начали укреплять склоны Батыевой горы.

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