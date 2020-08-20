Киевлянам из-за жары запретили купаться на большинстве пляжей

Купаться разрешено только на трех пляжах

В Киеве из-за сильной жары на ряде муниципальных пляжей запретили купаться.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

В частности, зеленые флаги вывешены (купаться разрешено) на трех столичных пляжах "Троещина", "Галерный" и "Вербный".

Желтый флаг пока на пляже "Пуща-Водица", где купаться временно не рекомендовано.

Красные флаги (купаться запрещено) на таких пляжах:

"Венеция";

"Радуга" (на Радунке);

"Детский";

"Золотой";

"Молодежный";

"Предместная Слободка";

"Радуга";

"Тельбин";

"Центральный";

"Черторой".

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В КП "Плесо" напомнили, что из-за жары активно цветет вода в Днепре, что значительно ухудшает нормативные показатели.

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Кроме того, на столичных пляжах продолжается дезинфекция. Для обработки используют дезинфицирующее средство CD-256 (средство с чистящим эффектом), биопагдез (дезинфицирующее концентрат, который используется в помещениях и медпунктах), Санидез (дезинфицирующее средство, которое используется для любых поверхностей).

Отметим, что из-за жары в столице повысился уровень загрязненности воздуха.

Напомним, что столичные пляжи открыли для купания с 19 июня. В этом году паспорта готовности получили 12 пляжей и 20 зон отдыха без купания.

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