Киевлянам из-за жары запретили купаться на большинстве пляжей

В Киеве из-за сильной жары на ряде муниципальных пляжей запретили купаться.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
В частности, зеленые флаги вывешены (купаться разрешено) на трех столичных пляжах "Троещина", "Галерный" и "Вербный".
Желтый флаг пока на пляже "Пуща-Водица", где купаться временно не рекомендовано.
Красные флаги (купаться запрещено) на таких пляжах:
- "Венеция";
- "Радуга" (на Радунке);
- "Детский";
- "Золотой";
- "Молодежный";
- "Предместная Слободка";
- "Радуга";
- "Тельбин";
- "Центральный";
- "Черторой".
В КП "Плесо" напомнили, что из-за жары активно цветет вода в Днепре, что значительно ухудшает нормативные показатели.
Кроме того, на столичных пляжах продолжается дезинфекция. Для обработки используют дезинфицирующее средство CD-256 (средство с чистящим эффектом), биопагдез (дезинфицирующее концентрат, который используется в помещениях и медпунктах), Санидез (дезинфицирующее средство, которое используется для любых поверхностей).
Отметим, что из-за жары в столице повысился уровень загрязненности воздуха.
Напомним, что столичные пляжи открыли для купания с 19 июня. В этом году паспорта готовности получили 12 пляжей и 20 зон отдыха без купания.
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