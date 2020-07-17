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Киевлянам начали приходить платежки с повышенной коммуналкой: подробности

17 июля, 03:20

Наталья Руда Наталья Руда

Суммы в квитанциях выросли из-за прописанных в квартирах неизвестных людей

Жителям Оболонского района столицы начали приходить платежки с увеличенными суммами оплаты за коммуналку из-за прописки в квартирах неизвестных людей. Об этом сообщают киевляне в социальных сетях.

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"В платежках некоторых оболонцев увеличилось количество прописанных людей, соответственно и сумма к оплате больше! Проверьте свои платежки", - написала в паблике "Оболонь" в Facebook Наталья Попадин.

Вместе с тем в Оболонской райгосадминистрации разъяснили, куда стоит обращаться жителям района, если возникла проблема с количеством прописанных в квартире людей.

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"В случае выявления расхождений о количестве зарегистрированных физических лиц по определенным адресам в Оболонском районе города Киева, просим для осуществления проверки и принятия всех необходимых мер по приведению информации в Реестре территориальной общины города Киева в соответствие, обращаться в отдел по вопросам регистрации места жительства/пребывания физических лиц Оболонской районной в городе Киеве государственной администрации по контактным телефонам: (044) 426-10-17, (044) 419-79-20", – говорится в сообщении Оболонской РГА на Facebook.

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Также там уточнили график работы отдела: понедельник – четверг с 08:00 до 17:00; пятница с 08:00 до 15:45. Обеденный перерыв с 12:00 до 12:45.

Ранее в "Киевгазе" сообщили, что в столице грабители обчищают квартиры, представляясь газовщиками. Так, злоумышленники предлагают установить платный счетчик или отремонтировать плиту, а в итоге грабят хозяев.

Также новости "Сегодня" писали, что в Киеве снова планируют повысить тарифы на холодную воду.

Смотрите в сюжете, где выше тарифы – в Украине, Чехии, Дании или Словакии:

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Киев прописка платежки

Источник: Сегодня

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