Киевлянам начали приходить платежки с повышенной коммуналкой: подробности

Жителям Оболонского района столицы начали приходить платежки с увеличенными суммами оплаты за коммуналку из-за прописки в квартирах неизвестных людей. Об этом сообщают киевляне в социальных сетях.

Реклама

"В платежках некоторых оболонцев увеличилось количество прописанных людей, соответственно и сумма к оплате больше! Проверьте свои платежки", - написала в паблике "Оболонь" в Facebook Наталья Попадин.

Вместе с тем в Оболонской райгосадминистрации разъяснили, куда стоит обращаться жителям района, если возникла проблема с количеством прописанных в квартире людей.

Реклама

"В случае выявления расхождений о количестве зарегистрированных физических лиц по определенным адресам в Оболонском районе города Киева, просим для осуществления проверки и принятия всех необходимых мер по приведению информации в Реестре территориальной общины города Киева в соответствие, обращаться в отдел по вопросам регистрации места жительства/пребывания физических лиц Оболонской районной в городе Киеве государственной администрации по контактным телефонам: (044) 426-10-17, (044) 419-79-20", – говорится в сообщении Оболонской РГА на Facebook.

Также там уточнили график работы отдела: понедельник – четверг с 08:00 до 17:00; пятница с 08:00 до 15:45. Обеденный перерыв с 12:00 до 12:45.

Ранее в "Киевгазе" сообщили, что в столице грабители обчищают квартиры, представляясь газовщиками. Так, злоумышленники предлагают установить платный счетчик или отремонтировать плиту, а в итоге грабят хозяев.

Также новости "Сегодня" писали, что в Киеве снова планируют повысить тарифы на холодную воду.

Смотрите в сюжете, где выше тарифы – в Украине, Чехии, Дании или Словакии:

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама