Киевлянам начнут отключать горячую воду: названа причина

В Киеве не будут отменять гидравлические испытания, они начнутся уже с 9 апреля. В связи с этим киевлянам будут временно отключать горячую воду. Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

Он напомнил, что с 5 апреля в столице начали процесс отключения отопления и на данный момент уже отключили 99% жилых домов. По его словам, сразу же с завершением отопительного сезона столице необходимо готовиться к следующему, поэтому с 9 апреля в ходе гидравлических испытаний коммунальщики будут тестировать оборудование "Киевтеплоэнерго" и других поставщиков тепла.

"Гидравлические испытания – это обязательное условие для подготовки теплосетей к предстоящему отопительному сезону", – сказал замглавы КГГА в ходе брифинга 8 апреля.

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Вместе с тем, Пантелеев уточнил, что в связи с гидравлическими испытаниями в столице будут временно отключать горячую воду в жилых домах. По его мнению, такие подходы нужно менять и уменьшать время, когда дом из-за испытаний находится без горячей воды. С предложением изменений столичные власти будут обращаться в Кабинет министров.

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Ранее новости "Сегодня" сообщали о подорожании холодной воды в Киеве.

Также в "Киевводоканале" показали пример платежек, в которых указываются ежеквартальные взносы для потребителей многоквартирных домов.

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