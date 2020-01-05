Киевляне активно устанавливают счетчики тепла: как это работает

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

В отопительном сезоне 2019-2020 общедомовыми счетчиками тепловой энергии оснащены 90% жилых домов Киева. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА). Горадминистрация также напомнила, как действуют счетчики тепла.

"Если в доме установлен счетчик тепла, жильцы платят только за потребленные гигакалории – фактический объем потребленной тепловой энергии на нужды отопления дома. Распределение осуществляется пропорционально отапливаемой площади каждого отдельного помещения в жилом доме. <...> Если в доме отсутствует счетчик тепла, начисление происходит по норме потребления, которую ежемесячно устанавливает орган местного самоуправления (по фактическому количеству дней поставки тепловой энергии и фактической среднемесячной температуре наружного воздуха)", – говорится в сообщении.

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Если счетчик не работает, счета рассчитываются, исходя из средних начислений за прошлый отопительный период. То есть применяются фактические объемы потребления за предыдущий отопительный период.

"Домовые счетчики созданы для обеспечения прозрачности начислений за отопление. Поэтому киевляне могут приобщиться к процессу снятия показаний счетчиков тепла в своем доме вместе со специалистами. В текущем отопительном сезоне уже около тысячи жителей столицы присоединились к совместному снятию показаний. Чтобы принять участие в снятии показаний, надо оставить заявку в Центральной диспетчерской службе по вопросам ЖКХ по телефону: 15-57, или обратиться в структурное подразделение "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" по адресу ул. Жилянская, 83/53", – добавили в КГГА.

Напомним, ранее в Кабинете министров Украины уверяли, что во всех домах Украины установят счетчики тепла. Об этом говорил еще прошлый профильный министр:

Информационное управление Верховной Рады Украины

Также Верховная Рада 22 июня 2017 года приняла закон "Об энергетической эффективности зданий". Согласно документу, все здания должны соответствовать минимальным критериям энергетической эффективности. Кроме того, владельцев новостроек и зданий, которые участвуют в государственных программах, обязали получить сертификат, подтверждающий класс энергоэффективности.

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