Киевляне бьют тревогу: в парке возле метро "Дарница" затеяли стройку (фото, видео)

В зеленой зоне между улицей Малышко и Броварским проспектом в Киеве появился большой зеленый забор. Местные жители бьют тревогу, они сообщают, что за забором находится много строительной техники, а в некоторых местах бульдозеры сорвали плиты, которые ранее служили дорожкой для пешеходов. Отметим, что недалеко находится станция метро "Дарница" и магазин "Детский мир".

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Местные жители, говорят, что собираются выйти на акцию протеста. Для многих совершенно непонятна активность строителей.

"Сначала появилась информация, что тут планируют благоустроить территорию – сделать красивую дорожку, установить лавочки и освещение. Но для этого не нужен такой большой забор и так много техники", – рассказывает местная жительница Александра.

Теперь же многие из местных жителей утверждают, что в этом месте хотят построить многофункциональный жилищный комплекс с объектами торговли и с центром общественного детского творчества. Стройка объекта займет три года.

В коммунальном объединении "Киезеленстрой" нам сообщили, что данная территория не находится на их балансе.

"Эта территория находится не на балансе коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Днепровского района. Поэтому вопрос не к нам", – сообщили сайту "Сегодня" в КО "Киевзеленстрой".

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В Департаменте городского благоустройства Киевской городской государственной администрации отмечают, что данный участок находится в частной собственности. И здесь планируют строить общественный центр с жилыми помещениями. Активность строителей вызвала большой резонанс у местных жителей.

"Мы зафиксировали факт установки забора. У собственников земельного участка была контрольная карточка на строительство, выданная еще в 2014 году. Но на данный момент она аннулирована. Вместе с тем они построили незаконную дорогу, чем нарушили благоустройство. Поэтому появление забора – незаконное. Мы дали им три дня на демонтаж", – рассказали сайту "Сегодня" в Департаменте городского благоустройства КГГА

Ранее сообщалось, что в Киеве на улице Гарматной, 26/2 возле жилых домов у ДК "Росток" начали новое строительство. Под угрозой застройки оказалась спортивная площадка с кортом, так как на ее месте может появиться ТРЦ с новым стадионом, который будет платным и обустроен якобы на крыше паркинга.

Подробнее о ситуации с застройкой на улице Гарматной смотрите в сюжете:

Ранее в Киеве произошел конфликт возле одной из строек в центре города. Так, люди вышли на протест против возведения многоэтажки возле дома на ул. Лабораторной, 12.

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