Українська
$ 27,65
32,68
  1. Новости в Киеве
  2. Коммуналка

Киевляне бьют тревогу: в парке возле метро "Дарница" затеяли стройку (фото, видео)

10 августа, 17:28

Александр Марущак Александр Марущак

Местные жители анонсировали акцию протеста, а в КГГА прокомментировали скандал

В зеленой зоне между улицей Малышко и Броварским проспектом в Киеве появился большой зеленый забор. Местные жители бьют тревогу, они сообщают, что за забором находится много строительной техники, а в некоторых местах бульдозеры сорвали плиты, которые ранее служили дорожкой для пешеходов. Отметим, что недалеко находится станция метро "Дарница" и магазин "Детский мир".

Реклама

Местные жители, говорят, что собираются выйти на акцию протеста. Для многих совершенно непонятна активность строителей.

"Сначала появилась информация, что тут планируют благоустроить территорию – сделать красивую дорожку, установить лавочки и освещение. Но для этого не нужен такой большой забор и так много техники", – рассказывает местная жительница Александра.

Теперь же многие из местных жителей утверждают, что в этом месте хотят построить многофункциональный жилищный комплекс с объектами торговли и с центром общественного детского творчества. Стройка объекта займет три года.

В коммунальном объединении "Киезеленстрой" нам сообщили, что данная территория не находится на их балансе.

"Эта территория находится не на балансе коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Днепровского района. Поэтому вопрос не к нам", – сообщили сайту "Сегодня" в КО "Киевзеленстрой".

Реклама

В Департаменте городского благоустройства Киевской городской государственной администрации отмечают, что данный участок находится в частной собственности. И здесь планируют строить общественный центр с жилыми помещениями. Активность строителей вызвала большой резонанс у местных жителей.

"Мы зафиксировали факт установки забора. У собственников земельного участка была контрольная карточка на строительство, выданная еще в 2014 году. Но на данный момент она аннулирована. Вместе с тем они построили незаконную дорогу, чем нарушили благоустройство. Поэтому появление забора – незаконное. Мы дали им три дня на демонтаж", – рассказали сайту "Сегодня" в Департаменте городского благоустройства КГГА

Ранее сообщалось, что в Киеве на улице Гарматной, 26/2 возле жилых домов у ДК "Росток" начали новое строительство. Под угрозой застройки оказалась спортивная площадка с кортом, так как на ее месте может появиться ТРЦ с новым стадионом, который будет платным и обустроен якобы на крыше паркинга.

Подробнее о ситуации с застройкой на улице Гарматной смотрите в сюжете:

Ранее в Киеве произошел конфликт возле одной из строек в центре города. Так, люди вышли на протест против возведения многоэтажки возле дома на ул. Лабораторной, 12.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев скандал застройка Дарница

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве возле станции метро
В Киеве возле станции метро "Черниговская" рухнул столб, парализовав проезд транспорта (фото)Происшествия
Борьба с машинами в Киеве или ремонты: зачем на Совских прудах срывают асфальт
Борьба с машинами в Киеве или ремонты: зачем на Совских прудах срывают асфальтКоммуналка
В Киеве за 9,3 миллиона гривен установят пять общественных туалетов
В Киеве за 9,3 миллиона гривен установят пять общественных туалетовКоммуналка
У Кличко рассказали, что будет с тарифами на воду в Киеве
У Кличко рассказали, что будет с тарифами на воду в КиевеКоммуналка
Киевляне бьют тревогу: в парке возле метро
Киевляне бьют тревогу: в парке возле метро "Дарница" затеяли стройку (фото, видео)Коммуналка
У Кличко рассказали, как город готовят к зиме, и отчитались о запасах соли
У Кличко рассказали, как город готовят к зиме, и отчитались о запасах солиКоммуналка

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять