Киевляне платят повышенную коммуналку из-за прописанных "лишних" людей: куда обращаться

Сайт "Сегодня" разбирался в ситуации, с которой столкнулись жители нескольких районов города

В социальных сетях киевляне призывают друг друга тщательно проверять свои платежки. Жители уверяют, что людям прописывают "лишних" жильцов в квартиры. Делается это без ведома хозяев квартир, из-за чего увеличивается стоимость коммунальных услуг. Насколько реально такое, мы поинтересовались в "Центре коммунального сервиса (ЦКС).

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В ЦКС подтверждают, что подобные случаи происходят, но не носят массового характера.

"Центр коммунального сервиса" проводит проверку актуальности информации относительно количества зарегистрированных граждан в квартирах. Мы сверяем эту информацию с недавно созданным Реестром территориальной общины. Если информация не соответствует фактической ситуации, то наши специалисты вносят изменения в базы для начислений за жилищно-коммунальные услуги. Если владелец квартиры заметил ошибку, ему нужно обратиться в Центр коммунального сервиса по любому удобному дистанционному каналу связи. А если некорректная информация замечена в Реестре территориальной общины, тогда обращаться нужно в Центр предоставления административных услуг своего района, чтобы исправить ошибку в Реестре территориальной общины. С реестром мы актуализируем информацию для предоставления начислений за коммунальные услуги", – поясняет сайту "Сегодня" Андрей Щербина, гендиректор "Центра коммунального сервиса".

По словам Щербины, с 18 марта в связи с введением в столице противоэпидемических мероприятий "Центр коммунального сервиса" работает в дистанционном режиме, чтобы киевляне бесперебойно получали онлайн консультации и услуги.

Обратиться по изменению количества зарегистрированных для дальнейших начислений можно любым удобным способом:

создать заявку в разделе "Дистанционные услуги" - https://cks.com.ua/remote

через Skype, мессенджер страницы "Центра коммунального сервиса" в Facebook, колл-центр 247-40-40 и обратную связь на сайте ЦКС (https://cks.com.ua/to_consumers/our-services)

Как пояснили нам в ЦКС, накладки происходят, когда информация о жильцах дома длительное время не обновлялась или не сверялась по разным причинам. Например, если управдом жилищно-строительного кооператива "забывал" передавать информацию о жильцах в Центр предоставления административных услуг. А это, например, два многоэтажных дома, в которых за такое количество лет могло кардинального измениться количество зарегистрированных граждан.

"Если житель столицы заметил в своей квитанции любое несоответствие, ему не нужно волноваться и паниковать. Необходимо срочно связаться со специалистами ЦКС. Наши работники изучают ситуацию и исправляют ошибку, если она действительно есть. Естественно, что по некоторым коммунальным услугам количество зарегистрированных в квартире людей влияет на общую сумму платежки. Особенно это актуально, если квартира не оборудована счетчиком, тогда начисление осуществляется по количеству зарегистрированных граждан, также по количеству прописанных определяется и стоимость вывоза мусора", – добавляет Щербина.

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Зарегистрированных "лишних" людей, по информации киевлян, уже обнаружили в Оболонском, Голосеевском и Соломенском районах. В ЦКС подчеркивают, что в каждом случае вся информация проверяется и киевлянам не придется переплачивать за коммунальные услуги.

"Это единичные случаи. Они отрабатываются очень оперативно. Технические ошибки исправляются, а собственникам квартир делают перерасчет. Никто из них не будет переплачивать лишние деньги", – добавляют в Центре коммунального сервиса.

Ранее мы писали, что киевляне из-за карантина перестали платить за коммуналку.

Также сообщалось, что в столице снова планируют повысить тарифы на холодную воду.

Смотрите в сюжете о наказании для должников по коммуналке:

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