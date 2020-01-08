Киевляне получат платежки со сниженными счетами за тепло и горячую воду

Платежки будут с меньшими счетами на оплату за тепло примерно на 22-23%

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Жители столицы получат платежки со счетами на оплату за тепло и горячую воду за декабрь на 22-23% меньше. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевтеплоэнерго".

"Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" уменьшит начисления за тепло и горячую воду за декабрь на 22-23%. Сейчас осуществляют корректировку стоимости, соответственно уменьшенные начисления киевляне получат уже в январе 2020 года", - говорится в сообщении.

Коммунальщики напомнили, что основанием для перерасчета стало постановление Кабмина от 24 декабря, которое предусматривает изменение размера начислений за услуги по централизованному отоплению и горячему водоснабжению в связи с изменением цены природного газа, который используется для производства теплоэнергии, отопления и горячей воды.

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В частности, постановление дает право местным властям делать перерасчет тарифов. Впрочем, постановление Кабмина носит не обязательный, а рекомендательный характер. Удельный вес природного газа в тарифах "Киевтеплоэнерго" составляет около 80%.

Пересчет стоимости этих услуг получат все категории потребителей Киева.

Подробнее о тарифах на тепло читайте на сайте "Сегодня" –Действительно ли с декабря подешевеет отопление: все подводные камни решения Кабмина.

Также о решениях властей касательно платежей за тепло узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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