Киевляне после дождя массово жалуются на затопленные дома (фото, видео)

После ливня, который обрушился на Киев 25 августа, жители столицы массово жалуются на затопленные дома.

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Соответствующие заявки поступили в киевский контакт-центр 15-51.

Так, дождь затопил дом на проспекте Романа Шухевича, 22. При этом жители дома отмечают, что это уже не первое ЧП, так как в мае одну из кватир затопило через крышу.

Аналогичные последствия августовского дождя можно наблюдать и по адресу Зои Гайдай, 6, где протекает крыша.

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Жалуются на прохудившуюся крышу и жители дома 39 на улице Закревского. В результате дожди заливают чердак, 16-ый и 15-ый этажи.

Затопило также несколько квартир в жилом доме на проспекте Шухевича, 12-а.

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Также киевляне пожаловались на забитые ливнестоки на улице Стальского, из-за чего после каждого дождя на проезжей части образовывается "озеро".

Фото: 1551.gov.ua

Из-за забитых ливнестоков также затопило первый этаж одного из подъездов и парковку на проспекте Героев Сталинграда, 32.

Тем временем, жильцы столичного пригорода также опубликовали последствия непогоды. В частности, в Гостомеле на улице Рекунова из-за ремонта и осадков пройти по дороге просто невозможно.

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В Ирпене жителям города пришлось переходить затопленную дорогу, так как подземный переход также залило водой.

Ранее сообщалось, что курортную Кирилловку в Запорожской области накрыли шторм и ливень. В считанные минуты улицы превратились в реки, людям пришлось передвигаться по ним по колено в воде.

Кроме того, на Запорожье обрушился мощный ливень,скорость ветра местами достигала 21 км/ч. Улицы и автодороги затопило, автомобили передвигались по городу вплавь. По словам очевидцев, в некоторых местах из-за сильного ливня отключились светофоры.

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