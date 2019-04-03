Киевляне с 1 мая будут платить пеню за долги по коммуналке
По словам Пантелеева, пеня "небольшая, а больше символическая"
С 1 мая жителям столицы будет начисляться пеня за долги по оплате услуг ЖКХ, сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.
"С 1 мая вводится пеня за несвоевременную оплату полученных услуг. Она небольшая, больше символическая, но является позицией принципиальной в отношении неплательщиков", – сказал Пантелеев на брифинге.
По его словам, власти настроены на конструктивный разговор с неплательщиками.
"В Центре коммунального сервиса у нас индивидуальный подход к тем случаям, когда человек попадает в сложную жизненную ситуацию", - уточнил он, добавив, что если человек не платит намеренно, то его нужно заставить платить.
Напомним, что в феврале текущего года в Киеве субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг получали 159,9 тыс. домохозяйств, или 14,5% от общего количества домохозяйств. Так, средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в феврале 2019 года уменьшился по сравнению с соответствующим периодом 2018 года на 17,8% и составил 1017,6 грн. В январе-феврале этого года за субсидиями на оплату услуг ЖКХ обратилось 15,9 тыс. домохозяйств, что на 32,2% больше, чем в январе-феврале 2018 года.
Ранее "Сегодня" проверили, как работает выдача субсидий "живыми" деньгами.
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