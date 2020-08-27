Киевляне сняли на видео, как в озеро сливают горячую воду

Киевляне сняли на видео, как в озеро Голосеевского парка сливают горячую воду.

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Соответствующее видео опубликовано в паблике "Киев оперативный".

"В Киеве настолько большой избыток горячей воды, что ее начали просто сливать в озеро Голосеевского парка", - говорится в подписи к видео.

В комментариях жители столицы шутят, что в Голосеевском парке появился "свой Термоленд".

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Вместе с тем, на сайте "Киевтеплоэнерго" сообщается, что гидравлические испытания в Голосеевском районе завершили 18 августа.

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Ранее на столичных Теремках, в районе ул. Якубовского, 2, произошло ЧП – после прорыва на теплотрассе озеро залило кипятком. В водоеме погибли два десятка рыб и черепахи. На место вызывали полицию. Неравнодушные киевляне потребовали открыть уголовное производство и наказать виновных.

Также мы писали, что в связи с прорывами на теплотрассе кипяток залил центр города. Так, на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского образовался провал, в который провалилась легковушка. Из-за ЧП была парализована работа транспорта.

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