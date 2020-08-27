Українська
$ 27,39
32,28
  1. Новости в Киеве
  2. Коммуналка

Киевляне сняли на видео, как в озеро сливают горячую воду

27 августа, 09:37

Наталья Руда Наталья Руда

Потоки кипятка заметили в Голосеевском парке

Киевляне сняли на видео, как в озеро Голосеевского парка сливают горячую воду.

Реклама

Соответствующее видео опубликовано в паблике "Киев оперативный".

"В Киеве настолько большой избыток горячей воды, что ее начали просто сливать в озеро Голосеевского парка", - говорится в подписи к видео.

В комментариях жители столицы шутят, что в Голосеевском парке появился "свой Термоленд".

В тренде
В Киеве на неделю закроют съезд с Шулявского моста

Вместе с тем, на сайте "Киевтеплоэнерго" сообщается, что гидравлические испытания в Голосеевском районе завершили 18 августа.

Реклама

Ранее на столичных Теремках, в районе ул. Якубовского, 2, произошло ЧП – после прорыва на теплотрассе озеро залило кипятком. В водоеме погибли два десятка рыб и черепахи. На место вызывали полицию. Неравнодушные киевляне потребовали открыть уголовное производство и наказать виновных.

Также мы писали, что в связи с прорывами на теплотрассе кипяток залил центр города. Так, на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского образовался провал, в который провалилась легковушка. Из-за ЧП была парализована работа транспорта.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев пруд Голосеевский парк

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Все нуждается в обновлении": Притула предложил поднять тарифы на коммуналкуПолитика
Киев и пригород накрыли дожди: появились видео и фото подтоплений
Киев и пригород накрыли дожди: появились видео и фото подтопленийДругие новости
В центре Киева устанавливают общественные туалеты: как выглядят уборные (фото)
В центре Киева устанавливают общественные туалеты: как выглядят уборные (фото)Коммуналка
В Киеве начался ремонт канализационных труб под Днепром: подробности (фото)
В Киеве начался ремонт канализационных труб под Днепром: подробности (фото)Коммуналка
В Киеве появятся новые бюветы: названы адреса
В Киеве появятся новые бюветы: названы адресаКоммуналка
Киевляне после дождя массово жалуются на затопленные дома (фото, видео)
Киевляне после дождя массово жалуются на затопленные дома (фото, видео)Коммуналка

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять