Киевляне сняли на видео, как в озеро сливают горячую воду

Киевляне сняли на видео, как в озеро Голосеевского парка сливают горячую воду.
Соответствующее видео опубликовано в паблике "Киев оперативный".
"В Киеве настолько большой избыток горячей воды, что ее начали просто сливать в озеро Голосеевского парка", - говорится в подписи к видео.
В комментариях жители столицы шутят, что в Голосеевском парке появился "свой Термоленд".
Вместе с тем, на сайте "Киевтеплоэнерго" сообщается, что гидравлические испытания в Голосеевском районе завершили 18 августа.
Ранее на столичных Теремках, в районе ул. Якубовского, 2, произошло ЧП – после прорыва на теплотрассе озеро залило кипятком. В водоеме погибли два десятка рыб и черепахи. На место вызывали полицию. Неравнодушные киевляне потребовали открыть уголовное производство и наказать виновных.
Также мы писали, что в связи с прорывами на теплотрассе кипяток залил центр города. Так, на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского образовался провал, в который провалилась легковушка. Из-за ЧП была парализована работа транспорта.
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