Киевляне требуют от Киеврады бесплатно предоставлять горячую воду

Сегодня, 12:29

К депутатам обратились с петицией о справедливости


На сайте Киеврады появилась петиция возмущенных горожан с требованием поставлять в квартиры горячую воду бесплатно. Авторы документа объясняют, что так будет справедливо, ведь полугодовое отсутствие услуги не было связано с долгами. Горячую воду прекратили подавать в одностороннем порядке.

В данное время киевляне требуют компенсации за длительные неудобства. В петиции требуют ввести компенсации киевлянам, которые исправно платят за коммунальные услуги, в том числе за горячую воду.

В Департаменте жилищно-коммунальной инфраструктуры отметили, что воплотить в жизнь это требование невозможно. По словам замдиректора Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА Ивана Пастухова, если не поставлялась какая-то услуга, то за нее человек и не платил, потому не может быть никакой компенсации в этом случае.

В свою очередь эксперт по энергетике Мария Яковлева отметила, что возмещение ущерба возможно лишь при условии, что услугу оплатили, а ее предоставили некачественно. Тоесть, компенсация возможна при условии, если удалось доказать, что вода в доме не пригодна для употребления.

Если говорить о мировой и европейской практике, то за океаном тоже выключают горячую воду, правда, всего на несколько дней. Это случается, есть происходит прорыв трубы. Однако длится ремонт не более суток и об этом предупреждают всех жителей.

А вот жители Брюсселя не зависят от центрального отопления и горячего водоснабжения. В домах стоят газовые колонки, которые поддерживают тепло и нагревают воду. Но если прибор выйдет из строя, то в холоде придется посидеть с неделю.
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