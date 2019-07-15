Киевляне возмущены: в центре города и в парках не хватает общественных туалетов

В КГГА сообщили, что в столице появятся шесть новых туалетов

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Киевляне сетуют на то, что в городе не хватает общественных туалетов, которых недостаточно как в центре города, так и в парках.

"Когда власти займутся строительством в городе общественных туалетов?" — спрашивает киевлянин Олег Ковтун.

Как рассказал "Сегодня" замглавы КГГА Петр Пантелеев, капремонтом и строительством туалетов в городе занимаются КП "Киевводфонд" и КО "Киевзеленстрой". За три года их силами были построены 13 общественных уборных, а отремонтированы 19 (всего 32 объекта).

"Такие работы проводились на основных туристических маршрутах и в парках. К примеру, в парке "Наталка", на Владимирской горке, в парке на проспекте Ватутина и в Сырецком, на Андреевском спуске возле аллеи художников. В этом году работы в этом направлении продолжаются. Появятся шесть новых туалетов и еще пять будут отремонтированы — в основном в парках и скверах, где идет или запланирована реконструкция. Напомню, что работают в Киеве и первые автоматизированные общественные туалеты модульного типа: возле верхней станции фуникулера и на улице Владимирской, 24", – уточнил Пантелеев.

Напомним, с 1 сентября этого года вступят в силу обновленные Государственные строительные нормы по проектированию метрополитенов. Новыми нормами предусмотрено обязательная установка санузлов для пассажиров на входе/выходе из станций при их новом строительстве или реконструкции.

Также мы писали, что в Крещатом парке Киева поход в общественный туалет превратился в экстремальное занятие. Чтобы попасть в помещение, нужно спуститься по крутым ступеням вниз. Но проблема в том, что ступеньки вдоль поручня попросту разъехались в разные стороны и валяются на уцелевших. Их уже начали ремонтировать.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Киевляне возмущены: в центре города и в парках не хватает общественных туалетов". Другие Коммуналка смотрите в блоке "Последние новости"