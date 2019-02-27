Киевская пенсионерка 11 лет борется с домофонной компанией

Отправку квитанций предприятие объясняет тем, что в коллективном договоре якобы есть подпись Анны

Киевская пенсионерка 11 лет борется с домофонной компанией 2019-02-27T14:03:00+02:00 Коммуналка Отправку квитанций предприятие объясняет тем, что в коллективном договоре якобы есть подпись Анны

Жительница киевской многоэтажки утверждает, что в ее адрес уже 11 лет поступают платежки с несуществующим долгом. А в последнее время на телефон начали приходить смс-сообщения с угрозами. Женщина говорит, ни одного документа с теми, кто предоставляет услуги, не подписывала.

Анна уже одиннадцать лет получает счета за домофон, которым не пользуется. Коллективного договора на обслуживание, который компания заключила с подъездом, Анна уверяет, что не подписывала.

Но на ее адрес постоянно поступают квитанции – набежало под тысячу гривен.

Эксперт по защите прав потребителей Максим Несмеянов ознакомился с документами, говорит, такая история для него не нова.

"Сейчас работают психологически – отрабатывают людей старшего поколения. Жмут: дайте деньги, а на основании чего они не могут обосновать", - говорит эксперт.

Свое поведение предприятие объясняет тем, что в коллективном договоре якобы есть подпись Анны, она же утверждает, что подпись поддельная.

В итоге Анна написала заявление на аннулирование долга, теперь ждет ответа.

Ранее сообщалось, что житель Ивано-Франковска уже третий год подряд игнорирует собственный подъезд – с тех пор, как в доме установили домофон. Мужчина категорически отказался им пользоваться. На второй этаж залезает по лестнице.

Также мы писали о том, защищает ли домофон от квартирных воров.

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