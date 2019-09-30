Киевские фонтаны уходят на "зимовку"

В понедельник, 30 сентября, фонтаны Киева прекратят свою работу и отправятся на зимний отдых. С 1 октября специалисты специализированного водохозяйственного коммунального предприятия "Киевводфонд" начнут подготовку фонтанов к зиме. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
"Перед отдыхом фонтаны нужно тщательно почистить и законсервировать. Подготовку к зиме фонтанов на Майдане Независимости начнем с верхней части фонтанов: демонтируем все внешнее оборудование, вымоем чаши и проведем необходимые санитарно-профилактические работы. "Большой" и шесть "Малых" фонтанов будут законсервированы специальной конструкцией, которая будет защищать чаши фонтана от внешнего повреждения и загрязнения. После этого работы продолжатся непосредственно в подземной части фонтанов, где находится насосное оборудование и щитовые запуска", – говорится в сообщении.
Для демонтажа двенадцати гейзерных фонтанов, которые находятся в акватории Русановского канала, будут привлечены дайверы и водоплавающая техника. Очистка Русановских фонтанов будет проходить непосредственно после их демонтажа с канала. К следующему сезону они будут храниться в специализированных помещениях.
Уже с мая 2020 столичные фонтаны возобновят свою работу.
Напомним, что в этом году несколько столичных фонтанов неоднократно заливали моющими средствами.
Также в июле на столичных Теремках в сквере отремонтировали фонтан с мостиком, который долго стоял заброшенным. Местные жители заметили, что в него начали бросать мусор, вода позеленела, а потом и вовсе пропала.
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