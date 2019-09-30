Киевские фонтаны уходят на "зимовку"

Все фонтаны в Киеве отключат 30 сентября до мая 2020 года

Фото: Киевводофонд

В понедельник, 30 сентября, фонтаны Киева прекратят свою работу и отправятся на зимний отдых. С 1 октября специалисты специализированного водохозяйственного коммунального предприятия "Киевводфонд" начнут подготовку фонтанов к зиме. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Перед отдыхом фонтаны нужно тщательно почистить и законсервировать. Подготовку к зиме фонтанов на Майдане Независимости начнем с верхней части фонтанов: демонтируем все внешнее оборудование, вымоем чаши и проведем необходимые санитарно-профилактические работы. "Большой" и шесть "Малых" фонтанов будут законсервированы специальной конструкцией, которая будет защищать чаши фонтана от внешнего повреждения и загрязнения. После этого работы продолжатся непосредственно в подземной части фонтанов, где находится насосное оборудование и щитовые запуска", – говорится в сообщении.

Для демонтажа двенадцати гейзерных фонтанов, которые находятся в акватории Русановского канала, будут привлечены дайверы и водоплавающая техника. Очистка Русановских фонтанов будет проходить непосредственно после их демонтажа с канала. К следующему сезону они будут храниться в специализированных помещениях.

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Уже с мая 2020 столичные фонтаны возобновят свою работу.

Напомним, что в этом году несколько столичных фонтанов неоднократно заливали моющими средствами.

Также в июле на столичных Теремках в сквере отремонтировали фонтан с мостиком, который долго стоял заброшенным. Местные жители заметили, что в него начали бросать мусор, вода позеленела, а потом и вовсе пропала.

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