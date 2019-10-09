Киевские коммунальщики "отремонтировали" мост скотчем и нитками

Жители столицы обратили внимание на состояние ограды на мосту у Привокзальной площади

Фото: Kyiv LIVE

Столичные коммунальщики "отремонтировали" металлическую ограду на мосту у Привокзальной площади, заделав ее скотчем и нитками. Соответствующее фото опубликовано в Telegram-канале Kyiv LIVE.

"После обращения киевлян об аварийном состоянии моста у Привокзальной площади коммунальщики отремонтировали его скотчем и нитками", - говорится в подписи к фото.

Не так давно от конструкции Паркового моста в Киеве с грохотом отвалился и рухнул вниз огромный кусок железобетона. Жители отреагировали на случившееся огромным количеством возмущенных комментариев и едких шуток. В "Киевавтодоре" заявили, что падение железобетонных конструкций (противовесов) произошло на опоре №3, этот прогон несудоходный. Всего два года назад, к 60-летию пешеходного моста, был проведен его ремонт. Правда, не капитальный. Обновили покрытие, перила, кое-что покрасили. Сейчас снизу, как отметил эксперт по инфраструктуре Виктор Петрук, все съедено коррозией. По его словам, есть реальная угроза обрушения второй части противовеса, а центральный прогон моста деформируется под собственным весом.

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При этом в последнее время столичные мосты попадают в сводки регулярно. В конце июня от путепровода у метро "Осокорки" отвалился и рухнул на авто кусок бетона. Вызывает опасение состояние моста Патона.

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Сейчас реконструируют самые проблемные объекты — Шулявский путепровод, путепровод на пересечении проспекта Комарова и Леся Курбаса, мост Метро.

Отметим, "Сегодня" проинспектировали строительство Шулявского путепровода. Подробности смотрите в сюжете:

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