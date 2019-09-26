Киевские мосты с необычного ракурса: ремонты, опасности и необычные находки

Журналисты «Сегодня» отправились в большое путешествие по воде, чтобы узнать, что сейчас происходит с главными мостами столицы

/ Фото: Мила Князьская-Ханова

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Столичные мосты через Днепр то и дело становятся героями новостей, и, как правило, не самых позитивных. К примеру, в конце лета с Пешеходного моста внезапно упала бетонная балка, а мосту Патона как минимум раз в год и вовсе предрекают аварийное состояние. Закрытие хотя бы одного из четырех главных мостов для города обернется транспортным коллапсом – как это, к примеру, случилось 18 сентября, когда Алексей Белько "заминировал" мост Метро. Так что важность каждой из переправ для города сложно переоценить.

Фото: Мила Князьская-Ханова, "Сегодня"

С наступлением осенних холодов журналисты "Сегодня" отправились посмотреть, как обстоят дела у столичных мостов и проверить их состояние. На этот раз мы решили взглянуть на них не с высоты птичьего полета, а снизу. Именно с такого ракурса "усталость" моста видна, как на ладони. Арендовав на день лодку, мы ушли в большое плаванье по Днепру и проведали несколько столичных переправ и сняли, как они выглядят с непривычного ракурса.

Пешеходный мост: сломанные конструкции и бесстрашные рыбаки

В начале августа Пешеходный мост, которому не так давно исполнилось 62 года, преподнес горожанам неприятный сюрприз, "уронив" балку под одну из опор. Разбитая бетонная конструкция, спустя несколько недель после ЧП, по-прежнему лежит внизу, на небольшой насыпи у воды. Иногда на нее сверху смотрят любопытные пешеходы, прогуливаясь по мосту на Труханов остров. А на опорах, возле которых произошло обрушение, теперь появилось предупреждение об опасном участке – в виде желтых табличек.

Фото: Мила Князьская-Ханова, "Сегодня"

Однако, если взглянуть на мост снизу вверх, становится по-настоящему страшно: металлическая основа изъедена коррозией, а бетонные блоки выглядят ненадежно – словно готовы рухнуть вниз в любую минуту.

Фото: Мила Князьская-Ханова, "Сегодня"

Технические проходы под мостом также не в лучшем виде: деревянная "дорожка" – в дырах и ходить по ней рискнет не каждый.

Фото: Мила Князьская-Ханова, "Сегодня"

Правда, рыбаки, которых мы встретили возле опор под мостом, наших страхов не разделяют, а в КГГА уверяют, что мост по-прежнему безопасен. "На мосту проводят обследования, вскоре будет принято решение по восстановлению конструкции. Угрозы для пешеходов никакой нет", — сообщили в горадминистрации.

Фото: Мила Князьская-Ханова, "Сегодня"

Отметим, что два года назад мост ремонтировали, правда, в основном только освежили покраску и покрытие.

Подольский мост: долгострой со всеми удобствами

Недавно главный долгострой столицы преобразился: на Подольском мосту наконец завершили монтаж соединений между арками и сняли огромные трубы, которые поддерживали конструкции.

Без ржавых "украшений" мост выглядит куда симпатичнее. Правда, в тех местах, где железные трубы были присоединены к мосту, на серебристом металле остались следы ржавчины и со стороны кажется, будто мост "устал", не успев достроиться.

Фото: Мила Князьская-Ханова, "Сегодня"

По словам рабочих со стройки, эта проблема – лишь косметическая, а сами конструкции моста коррозией не поражены. Когда его будут сдавать – ржавчину уберут, а конструкции могут даже покрасить. Вероятно, тогда же исчезнет признание в любви к девушке Даше, которое неизвестный экстремал оставил на дуге моста несколько лет тому назад.

Стройка, тем временем, идет полным ходом: с самого утра здесь работают краны, на мост то и дело заезжают грузовики со стройматериалами и везде можно заметить строители.

Фото: Мила Князьская-Ханова, "Сегодня"

Под мостом грохот стройки слышен особенно хорошо – здесь также идут монтажные работы. Нижняя часть моста выглядит аккуратной и ржавчины здесь на конструкцией нет, однако она заметна на некоторых соединительных "заплатках" – там, где металл еще не покрашен.

Фото: Мила Князьская-Ханова, "Сегодня"

Внизу у воды трубы-подпорки пока на месте, они расположены вокруг опор. Между ними есть несколько площадок и мест, где можно уединиться, если вы плаваете на лодке. Также на конструкциях под мостом – бытовка сторожа с туалетом и другие площадки. Неподалеку расположились рыбаки, а по "большой воде" то и дело проплывают лодки и большие баржи, а значит – пересекать пространство под мостовым переходом вполне безопасно.

Фото: Мила Князьская-Ханова, "Сегодня"

Тем временем, возле Рыбальского моста продолжают возводить опоры для строительства съезда с моста со стороны полуострова. Сам вантовый переход давно закрыт не только для автомобилей, но и для пешеходов, и в ближайшие месяцы его начнут разбирать.

Фото: Мила Князьская-Ханова, "Сегодня"

Кстати, ближайший сосед Подольского моста – Гаванский, выглядит отлично. Его открыли несколько лет тому назад и бетон на опорах выглядит, как новый – лишь разрисован любителями рисовать баллончиками с краской. И никакой ржавчины.

Русановский мост метро: ремонт и покраска

На Русановском мосту, который ремонтируют с сентября 2018 года, завершаются ремонтные работы. Сейчас мостик – в лесах: внизу его красят и штукатурят, на месте – несколько рабочих. Также теперь на него ведет новая лестница.

Кроме полной замены дорожного полотна, установки новых коммуникаций, ливнеотводной системы и освещения, на мосту отремонтировали пролетные строения, чтобы восстановить их несущую способность.

Фото: Мила Князьская-Ханова, "Сегодня"

Как известно, плановый ремонт начали из-за жалоб водителей на неудовлетворительное состояние моста. Тендер на ремонтные работы провели еще весной прошлого года. На капитальный ремонт автопроездов моста метро через Русановский пролив намеревались потратить 235 миллионов гривен.

Фото: Мила Князьская-Ханова, "Сегодня"

Кстати, до покраски здесь также были заметны некоторые следы ржавчины, однако коррозию перед отделочными работами устранили.

Венецианский мост: как выглядит строение спустя шесть лет после реконструкции

Мост в Гидропарке – хороший пример того, как выглядит киевская переправа, если ее привести в порядок и поддерживать в надлежащем состоянии. Мостовой переход над Венецианским проливом реконструировали в течение полутора лет – с мая 2012-го по октябрь 2013-го.

Фото: Мила Князьская-Ханова, "Сегодня"

"После завершения работ от старой постройки останутся лишь арки и стойки, а все остальное – построено заново. По нашим оценкам, конструкция после ремонта должен прослужить более полувека" , – говорил в 2013-м главный инженер "Киевавтодора" Василий Мельниченко .

Так, на мосту отремонтировали опоры и соединения, полностью заменили плиты и уложили выравнивающий слой проезжей части, установили новые перила и освещение. Стоимость работ составила около 19 млн грн.

Сейчас, спустя почти шесть лет, мост по-прежнему выглядит довольно опрятно и безопасно – лишь небольшие следы коррозии на креплениях коммуникаций под "брюхом" и "творчество" подростков с баллонами красок.

Фото: Мила Князьская-Ханова, "Сегодня"

Отметим, что в последнее время столичные мосты попадают в сводки регулярно. В конце июня от путепровода у метро "Осокорки" отвалился и рухнул на авто кусок бетона. Вызывает опасение состояние моста Патона. В КГГА проблемы не отрицают.

"В столице сегодня 75 мостов в предаварийном состоянии, а три — в аварийном", — говорят в мэрии и поясняют, что в обновление устаревшей инфраструктуры города деньги не вкладывали десятилетиями.

Сейчас реконструируют самые проблемные объекты — Шулявский путепровод, путепровод на пересечении проспекта Комарова и Леся Курбаса, мост Метро.

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