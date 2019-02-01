Киевские власти помогут жильцам многоэтажек с капитальным ремонтом: как это работает
В столице 75% жилого фонда требуют капитального ремонта, для жителей большинства домов это не по карману
Несколько лет жители одной из столичных многоэтажек страдают от протекания крыши. За это время на стенах и потолках в квартирах и подъезде появилась плесень. Коммунальщики приходят, дыры латают, но это не помогает.
В управляющей компании объясняют, из строя вышла лейка с водостока, расположена на техническом этаже. Нужно разбивать плиты перекрытия с кровли и чердака. Так что это капитальный ремонт, делать его должны жители за свой счет. А управляющая компания осуществляет только текущий ремонт. В случае этой многоэтажки – временно латают дыры на крыше.
В столице 75% жилого фонда требуют капитального ремонта, подсчитали в мэрии. Для жителей большинства домов это не по карману. Поэтому городская администрация разработала программу софинансирования, по которой за капитальный ремонт в доме будут платить, сбросившись деньгами, и жители, и город. Сумма, которую будут платить жители, зависит от того, что нужно ремонтировать.
К примеру, за капремонт лифта люди будут платить 9% от стоимости (город – 91%), крыши – 10% (город 90%), за замену инженерных и внутренних коммуникаций – 15% (город – 85%), других работ – 30% (город 70%).
"Первое, что они должны сделать, собрать инициативную группу и обратиться в коммунальное районное предприятие. После чего коммунальное предприятие поможет им посчитать смету… Проводится тендер, определяется подрядчик, он делает работы", – поясняет Алексей Тиханов, советник заместителя городского головы по вопросам ОСМД и кооперативов.
В других регионах похожие программы тоже существуют. Условия их выполнения могут различаться, но общее у них то, что львиную долю от стоимости ремонтных работ будет платить государство.
Ранее мы уже писали о том, как сделать капитальный ремонт в подъезде.
Напомним, украинцы жалуются на ЖЭКи, но все равно ими пользуются. Хотя по новому закону ЖЭКи давно должны исчезнуть.
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