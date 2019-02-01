Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,74
31,87
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Коммуналка

Киевские власти помогут жильцам многоэтажек с капитальным ремонтом: как это работает

Сегодня, 08:48

В столице 75% жилого фонда требуют капитального ремонта, для жителей большинства домов это не по карману

Киевские власти помогут жильцам многоэтажек с капитальным ремонтом: как это работает Коммуналка В столице 75% жилого фонда требуют капитального ремонта, для жителей большинства домов это не по карману

Несколько лет жители одной из столичных многоэтажек страдают от протекания крыши. За это время на стенах и потолках в квартирах и подъезде появилась плесень. Коммунальщики приходят, дыры латают, но это не помогает. 

В управляющей компании объясняют, из строя вышла лейка с водостока, расположена на техническом этаже. Нужно разбивать плиты перекрытия с кровли и чердака. Так что это капитальный ремонт, делать его должны жители за свой счет. А управляющая компания осуществляет только текущий ремонт. В случае этой многоэтажки – временно латают дыры на крыше.

В столице 75% жилого фонда требуют капитального ремонта, подсчитали в мэрии. Для жителей большинства домов это не по карману. Поэтому городская администрация разработала программу софинансирования, по которой за капитальный ремонт в доме будут платить, сбросившись деньгами, и жители, и город. Сумма, которую будут платить жители, зависит от того, что нужно ремонтировать.

К примеру, за капремонт лифта люди будут платить 9% от стоимости (город – 91%), крыши – 10% (город 90%), за замену инженерных и внутренних коммуникаций – 15% (город – 85%), других работ – 30% (город 70%).

"Первое, что они должны сделать, собрать инициативную группу и обратиться в коммунальное районное предприятие. После чего коммунальное предприятие поможет им посчитать смету… Проводится тендер, определяется подрядчик, он делает работы", – поясняет Алексей Тиханов, советник заместителя городского головы по вопросам ОСМД и кооперативов.

В других регионах похожие программы тоже существуют. Условия их выполнения могут различаться, но общее у них то, что львиную долю от стоимости ремонтных работ будет платить государство.

Ранее мы уже писали о том, как сделать капитальный ремонт в подъезде.

Напомним, украинцы жалуются на ЖЭКи, но все равно ими пользуются. Хотя по новому закону ЖЭКи давно должны исчезнуть.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег ремонт, многоэтажка, капитальный ремонт

Вы сейчас просматриваете новость " Киевские власти помогут жильцам многоэтажек с капитальным ремонтом: как это работает". Другие Коммуналка смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Петровке в Киеве будут чинить мосты

18 января, 09:53

Капитальный ремонт путепроводов запланировал возле станции метро «Почайна»

Ремонт и стройка: что будут делать с мостами в Киеве в 2019 году

10 января, 08:28

На капитальный ремонт моста Патона выделили 20 миллионов, а Шулявский путепровод начнут сносить в марте

Аварийные дома Киева: как в городе решают вопрос с проблемными зданиями

27 декабря 2018, 09:19

Расселять "дом-убийцу" будут через два года, а на Подоле разбирают еще одно историческое здание

Первый этаж КГГА отремонтировали за 62 млн гривен

18 декабря 2018, 09:32

Киевлян планируют впустить в помещение в пятницу, 21 декабря

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Вернутся ли морозы: прогноз погоды в Украине на неделю

Сегодня, 07:22

В понедельник, 4 февраля осадки в виде дождя ожидаются только в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях

Доллар в Украине дешевеет: почему это происходит и что будет в феврале

Вчера, 07:51

Эксперты считают, что в ближайшее время ниже 27 грн цена доллара не опустится

Ручная кладь в самолетах: что и где можно провозить

Вчера, 07:38

За прошлый год множество авиакомпаний существенно ужесточили правила провоза ручной клади

Украинцы не спешат узаконивать свои евробляхи: что будет дальше

31 января, 07:27

По данным ГФС, растаможено лишь 50 тысяч евроблях из почти двух миллионов