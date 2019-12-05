"Киевводоканал" решил ввести новые взносы: за что будут платить жители столицы

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С декабря этого года в столице "Киевводоканал" вводит ежеквартальные взносы для потребителей многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Предприятие направит эти деньги на обслуживание, ремонт и поверку домовых приборов учета холодной воды. Соответствующую строку в квитанциях киевляне получат в январе. Это начисления за 4-й квартал – октябрь, ноябрь и декабрь – 2019 года. Плата в среднем составит 10-20 гривен за квартал и будет зависеть от количества квартир и самих приборов", – говорится в сообщении.

В "Киевводоканале" сообщили, что в 2016 году был принят закон "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения", который определяет, что поставщики коммунальных услуг должны обслуживать домовые счетчики за счет жителей через механизм взносов, так как из тарифа стоимость этих работ была удалена.

"Из тарифа на воду полностью исключены расходы на обслуживание узлов коммерческого учета. Более двух лет мы их обслуживаем в случае возникновения аварийных ситуаций фактически за свой счет, не имея соответствующего источника финансирования этих расходов. После утверждения Кабинетом Министров Украины методики по начислению взносов за обслуживание узлов коммерческого учета, мы сформировали и утвердили вместе с Киевской городской государственной администрацией размер взносов на каждое отдельное здание города Киева", – сообщил директор расчетного департамента "Киевводоканала" Валерий Люлин.

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По его словам, эти средства являются целевыми и будут расходоваться исключительно на обслуживание и ремонт водомерных узлов.

"К процессу обслуживания водосчетчиков входит: ежемесячный обзор, аварийный ремонт, устранение аварийных ситуаций; замена неработающих задвижек, фильтров; ремонт счетчика и раз в четыре года поверка. Уже первые платежки с графой на обслуживание киевляне получат в январе 2020 года", – уточнил Люлин.

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На сайте водоканала через систему поиска можно найти таблицу со своим домом и познакомиться с ее размером взноса для каждого дома. При этом не входит во взносы стоимость установки новых узлов.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, утвердила новые тарифы на услуги по водоснабжению и водоотведению для "Киевводоканала".

Кроме того, ранее НКРЭКУ также обнародовала проект новой методики расчета стоимости транспортировки газа. В случае принятия этого документа стоимость доставки газа может вырасти, в зависимости от региона, от 15% до 3,8 раза, что явно увеличит суммы в квитанции за коммуналку.

Однако украинцы, по карману которых сильно бьют счета за "коммуналку", могут оформить субсидии. О том, что изменилось в системе субсидий осенью-2019 и как оформить помощь от государства, смотрите в видео сайта "Сегодня":

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