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Кличко объяснил причины подорожания ремонта Шулявского путепровода

10 октября, 09:10

По словам мэра столицы, на Шулявке придется переносить коллектор, теплосети, находящиеся вблизи моста

Повышение цены ремонта Шулявского моста в Киеве объясняется тем, что к сметной стоимости стоимости реконструкции добавились средства на осуществление смежных работ. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко.

"Стоимость строительства самого моста практически не изменилась. Но добавились работы, которые не предусматривались – придется, например, переносить коллектор, теплосети, находящиеся вблизи моста. Мы делаем все прозрачно, все цифры абсолютно открыты, мы готовы предоставить документы всем контролирующим органам. Наша задача – вовремя, по графику, построить мост, открыть движение по нему", – цитирует Кличко пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Он уточнил, что проектная документация была разработана непосредственно на обновление путепровода и не учитывала других работ.

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"Проектная документация разрабатывается исключительно на строительство объекта. И на это распространяются условия тендера. Все остальные работы – дополнительные средства", – резюмировал Кличко.

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Мэр добавил, что на этих выходных на Шулявском путепроводе будут устанавливать новый прогон над проспектом Победы.

Напомним, движение по мосту было закрыто в марте. В апреле Шулявский путепровод (один из самых загруженных в столице) полностью разобрали, а закончить все работы, включая постройку нового моста, обещают к концу этого года.

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ремонт Кличко шулявский путепровод

Источник: Сегодня

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