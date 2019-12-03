Кличко похвастался ремонтом "рекордных 130 км теплосетей"

Как заявил мэр Киева, объемы - рекордные за последние 10 лет

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Мэр Киева Виталий Кличко, отчитываясь во вторник, 3 декабря, о результатах работы городских властей за 2019 год, заявил, что в этом году в столице обновили рекордные 130 км теплосетей.

"В 2019-м совершили рекордные за последние 10 лет объемы замены наиболее изношенных участков теплосетей – 130 км", – цитирует Кличко пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

По словам Кличко, в этом году столица начала реализацию проекта раздельного сбора мусора. Сейчас в городе уже установили 2,5 тысячи контейнеров для сухой фракции – пластика, бумаги, стекла. Приобрели и спецмашина для мытья контейнеров.

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"На 2020-й год мы запланировали начать строительство системы химической очистки на мусоросжигательном заводе "Энергия". Общая стоимость работ в следующем году составит 420 млн грн. Эта система позволит в 5 раз снизить уровень загрязняющих веществ и достичь европейских экологических стандартов на заводе", – уточнил Кличко.

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Новости "Сегодня" писали, что в начале ноября на перекрестке улиц Шота Руставели и Саксаганскогопроизошло повреждение магистральной теплосети диаметром 700 мм. На дороге вследствие прорыва образовалась огромная яма, куда провалился автомобиль, а водитель едва не обварился в кипятке, заливающем улицу. Из-за прорыва изменились маршруты общественного транспорта. В социальных сетях киевляне обрушились с критикой в адрес коммунальных служб, ведь совсем недавно в этом районе на теплотрассе делали ремонт.

Кроме того, в Днепре на одной из улиц прорвало канализационную трубу. Горожане сняли на видео, как из-под асфальта бьет огромный фонтан нечистот, а автомобили разносят эту коричневую жижу по городу.

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