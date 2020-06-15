Кличко показал, где в Киеве меняют прогнившие теплосети (видео)

На замену выделили почти 450 миллионов гривен

В этом году в столице планируют заменить более 100 км теплосетей. На восстановление износившихся труб город направил почти 450 млн грн.

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что 80% теплосетей столицы отработали свой срок эксплуатации и находятся в "уставшем" состоянии. Он отметил, что в 2019 году в столице заменили почти 130 км трубопровода. Как результат – в прошлом отопительном сезоне аварийность на сетях уменьшилась на 10%.

"Работы по реконструкции сетей продолжаются во всех районах Киева. В первую очередь обновляют наиболее аварийные участки. Реконструкцию выполняют только по современным технологиям", – добавил мэр Киева.

В частности, масштабные работы планируют на Виноградаре и Троещине, на Нивках, Теремках, Борщаговке и в центральной части города.

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Виталий Кличко также показал видео о том, как меняют трубы на улице Озерной в Оболонском районе города. За последние годы там было около 30 аварийных повреждений.

Ранее сообщалось, что в Киеве в связи с карантином резко снизился уровень оплаты услуг ЖКХ. Власти заявляли, что уплаченные за коммуналку деньги очень нужны городу, так как именно из этих средств оплачивается работа сотрудников коммунальных предприятий, закупается горючее для коммунальной техники.

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