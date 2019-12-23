Когда обращаться к поставщику электроэнергии, а когда к оператору системы распределения

Деятельность по обеспечению населения электроэнергией с января 2019 разделена на две функции

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Погас свет? Нестабильное напряжение в сети? Сумма в платежке отличается от ожидаемой? Потребляете много электроэнергии, но стремитесь экономить? Рассказываем, по каким вопросам необходимо обращаться к YASNO, а по каким к оператору системы распределения.

Деятельность по обеспечению населения электроэнергией с января 2019 разделена на две функции: снабжение и распределение.

YASNO – это поставщик электроэнергии и энергоэффективных решений. В Киеве под этим именем предоставляют услуги ООО "Киевские энергетические услуги". YASNO получает от оператора системы распределения данные об объемах потребленной электроэнергии. На основе этих данных поставщик осуществляет начисление по тарифам, установленным государством, формирует счета и доставляет их потребителям.

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К поставщику YASNO стоит обращаться по вопросам:

сверки расчетов за электроэнергию, потребленную с 1 января 2019;

реквизитов и способов оплаты за потребленную электроэнергию;

задолженности/переплаты, сложившиеся после 1 января 2019;

передача показаний счетчика (для клиентов, подключенных к сетям "ДТЭК Киевские электросети");

консультирование по энергоэффективности;

дополнительных услуг и продуктов, которые помогают уменьшить затраты на электроэнергию (энергоэффективные наборы с двухзонными счетчиками "под ключ", LED-лампы, умные розетки, солнечные крыши, системы хранения энергии, услуги энергоаудита).

За распределение электроэнергии, качество и надежность электроснабжения, напряжение, устранение аварий в сети и приборы учета электроэнергии в Киеве отвечают четыре оператора системы распределения: "ДТЭК Киевские электросети", "Киевоблэнерго", "Укрзализныця", НЭК "Укрэнерго". Их контакты размещены на сайте YASNO.

К оператору системы распределения можно обращаться по вопросам:

для передачи показаний счетчика – оператор системы распределения передает их поставщику YASNO;

сомневаетесь в правильности показаний электросчетчика;

обнаружили, что прибор учета электроэнергии поврежден (сорвана пломба, разбито стекло, есть сомнения в его исправности)

возникла аварийная ситуация со счетчиком (искрит, дымит, горит)

если пропал свет;

необходимо осуществить первичное подключение к электросетям, отключение от сети;

есть необходимость увеличения присоединенной мощности к электросети;

хотите сообщить о хищении электроэнергии или о других нарушениях;

нужно провести параметризацию (перепрограммирование) ранее установленного многозонного счетчика на режим "день-ночь";

получили сообщение о задолженности за электроэнергию, потребленную до 01.01.2019.

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