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Когда в Киеве выключат тепло: названа дата

2 апреля, 17:51

Мила Князьская-Ханова

Со следующей недели грядет значительное потепление

С 5 апреля в столице начнут процесс отключения отопления в жилых домах. Уже подписано соответствующее распоряжение, сообщает КГГА.

По данным Украинского гидрометцентра, со следующей недели среднесуточная температура составит выше +8 градусов по Цельсию, что дает основания завершить отопительный сезон. А на свертывание системы централизованного отопления с протяженностью тепловых сетей более 2,7 тыс. км необходимо 2-3 дня.

"Процесс прекращения теплоснабжения мы начинаем уже сейчас,. чтобы отключение произошло синхронно существенному потеплению, которое ожидаем уже со вторника. Мы не ждем традиционного 15 апреля для завершения отопительного сезона, чтобы киевляне смогли максимально сэкономить средства. Особенно учитывая сложное финансовое состояние в условиях жесткого карантина и ряда ограничений, которые призваны уберечь горожан от коронавирусной инфекции", – пояснил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Напомним, что с 25 марта КП "Киевтеплоэнерго" начало процесс отключения теплоснабжения в школах и садах. Отключение объектов от тепла осуществляется по заявкам учреждений. Решение столичной власти об отключении отопления в детских учебно-воспитательных заведениях обусловлено временным прекращением учебного процесса в городе Киеве в связи с внедрением усиленных карантинных мероприятий.

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Ранее сообщалось, что жители столичных многоквартирных домов могут подать заявки на отключение отопления из-за теплой погоды, чтобы не переплачивать.

Напомним, в этот отопительный сезон в 124 городах снизили тарифы на отопление и провели перерасчет. Среднее снижение суммы в платежках по Украине составило 30%. Но оно различается в зависимости от региона. Дело в том, что процент уменьшения зависит от стоимости газа и от его части в тарифе (в него также входит стоимость транспортировки топлива и наценка газсбыта).

Хотите знать, где тарифы выше – в Украине или Чехии, Дании, Словакии? Ответ вы получите в нашем коротком сюжете:

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КГГА отключение отопительный сезон распоряжение Петр Пантелеев

Источник: Сегодня

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