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Коммунальное ЧП в Киеве: под припаркованным бусом прорвало водопровод

21 мая, 17:11

Наталья Руда

С началом гидравлических испытаний в столице едва ли не каждый день происходят подобные инциденты

В Киеве в четверг, 21 мая, на проспекте Героев Сталинграда, 42 прорвало подземный водопровод. Об этом сообщается в Telegram-канале "Жизнь Оболонского района".

Очевидцы опубликовали фото, на которых видно, что на месте коммунального ЧП поврежден асфальт, пострадала зеленая зона, а также просела земля, на которой стоял припаркованный микроавтобус.

"Сейчас работают городские службы по устранению этой аварии", – уточняется в сообщении.

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Как писали новости "Сегодня", 19 мая на Большой Васильковской в Киеве, где тоже проходят гидравлические испытания на теплосети, прорвало трубу. Кипяток залил проезжую часть, по которой ехали машины. Кроме того, 20 мая такое же ЧП произошло на улице Леваневского.

Ранее на улице Антоновича возле станции метро "Лыбедская" произошел масштабный прорыв теплотрассы. В итоге кипяток хлынул на проезжую часть и затопил торговый центр Ocean Plaza, в котором находились люди. При этом на проезжей части образовался огромный котлован с кипятком, в которую едва не провалилась маршрутка с пассажирами. Причиной аварии коммунальщики назвали изношенность сетей. После этого ЧП буквально в течение нескольких дней в столице произошло еще несколько прорывов. В частности, мы писали об аварии в Соломенском районе и на территории жилищного комплекса "Кампус".

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Киев коммуналка прорыв трубы

Источник: Сегодня

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