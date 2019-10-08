Возле ж/д вокзала в Киеве начали сносить МАФы

Фото: Александр Барабошко/Twitter

В Киеве во вторник, 8 октября, коммунальщики начали демонтировать киоски на площади возле здания Центрального железнодорожного вокзала. Об этом в своем Twitter сообщил блогер Александр Барабошко.

"Наконец-то на вокзале начали демонтировать эти МАФы", – написал он, опубликовав соответствующие фото.

Фото: Александр Барабошко/Twitter Реклама

Напомним, зимой киевляне и гости столицы жаловались на толпы попрошаек и бездомных на вокзале. А также на огромное количество киосков и палаток, из-за которых невозможно пройти к метро и остановкам общественного транспорта. Весной все киоски убрали, но возле наземного перехода к скоростному трамваю вместо МАФов остались кучи мусора. При этом в Соломенской районной государственной администрации предложили бороться с бездомными, которые живут на Южном вокзале, с помощью дополнительных патрулей полиции и медиков. "Сегодня" побывали на вокзале и посмотрели, как сейчас обстоят дела с порядком.

Отметим, что в конце января на Центральном ж/д вокзале Киева топ-чиновники страны и города провели показательное совещание. И пообещали навести там идеальный порядок ко Дню Киева. В феврале и мае "Сегодня" уже подробно инспектировали территорию железнодорожного вокзала.

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