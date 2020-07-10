Коммунальщики рассказали, когда со столичных пляжей исчезнет кишечная палочка

Коммунальщики утверждают, что во всем виноваты дожди

Коммунальщики "Плеса" объяснили, почему на столичных пляжах превышен индекс лактопозитивной кишечной палочки. Как сообщили в "Плесо", в этом виноваты дожди, говорится на сайте Киевской городской государственной администрации.

Реклама

"Как отметили в коммунальном предприятии "Плесо", эту ситуацию вызвали сильные дожди, которые были в последние дни. Во время таких осадков в водоемах всего мира наблюдаются подобные показатели воды. На возвращение показателей к нормативным нужно 3-4 дня. Тогда ограничение будет снято", – говорится в сообщении.

Коммунальщики не считают такие показатели загрязнением. Таким можно считать только попадание в воды патогенных веществ (нефти, химикатов и т. д.). В течение трех дней специалисты КП "Плесо" проведут дополнительные анализы воды. Уже заказано повторное хлорирование водопроводной системы пляжей.

На данный момент на всех пляжах столицы вывешен желтый флаг, что означает – "купаться не рекомендуется".

В тренде В Киеве начали массово проверять парковки

Отметим, что последний серьезный ливень в столице наблюдался 7 июля.

Реклама

Напомним, что столичные пляжи открыли для купания с 19 июня.

Также смотрите о небезопасных пляжах в Украине:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама