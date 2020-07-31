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Кондиционеры и бойлеры киевляне теперь могут приобрести в YASNO

31 июля, 13:23

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Выбрать и заказать климатическую технику можно на сайте поставщика электроэнергии

Современные кондиционеры, бойлеры и электрообогреватели теперь можно заказать у своего поставщика электроэнергии. Выбрать умные приборы, которые создадут комфорт в доме и сэкономят затраты на электроэнергию, жители столицы могут на сайте поставщика YASNO.

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Теперь у поставщика электроэнергии и энергоэффективных решений YASNO можно заказать:

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  • Кондиционеры с инверторным компрессором и воздуховодом с дистанционной настройкой потоков. Такие модели имеют высокую продуктивность, низкий уровень шума и умеренное энергопотребление.
  • Бойлеры, которые оснащены функциями быстрого нагрева, энергосбережения и возможностью управления через Wi-Fi. Со своего смартфона можно настроить работу водонагревателя и контролировать собственное потребление.
  • Ультратонкие керамические электронагревательные панели – бесшумные и экономичные, не сжигают воздух, абсолютно безопасные, а благодаря стильному дизайну гармонично дополнят любой интерьер.

Вся техника имеет официальную гарантию от производителя и доступна к заказу в несколько кликов на сайте YASNO, в том числе в рассрочку или кредит. На выбор клиента доставка может быть выполнена адресно домой или бесплатно в почтовое отделение. Специалисты поставщика помогут подобрать именно ту модель, с которой каждая семья сможет экономить свои затраты на электроэнергию и обеспечить комфорт.

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"Для YASNO важно не только предоставлять качественный сервис по поставке электроэнергии, но и помогать клиентам быть энергоэффективными. Важное условие для этого – использование экономных бытовых приборов. Именно поэтому мы предлагаем нашим клиентам исключительно безопасную и эффективную климатическую технику, с которой можно оптимизировать энергопотребление в доме, сохраняя электроэнергию и средства", – сказал директор YASNO в Киеве Виктор Мельников.

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техника бойлер кондиционер YASNO электронагревательная панель
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