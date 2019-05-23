Коробки, кости и вонь: киевлян возмутил мусор, оставшийся после ярмарки

Жители Новобеличей опубликовали фото оставленной свалки

Фото: facebook.com/groups/novobilychi.

Жителей Новобеличей возмутил мусор на улице, которые остался после сельскохозяйственной ярмарки. В частности, на дороге валяются кости, пустые коробки, летают мухи.

"Сегодня четверг 11 часов дня, повсюду срач, мусор от ярмарки просто везде, запах стоит как на помойке, вы еще долго будете издеваются над людьми, или нужно по-другому действовать..? Может носом потыкать..? А кость размером с полкоровы, на которой сидит 500 зеленых мух..? Организаторы ярмарки, вы Жиотморозки и просто бессовестные люди", - написал Андрей Ткачев в паблике "Новобеличи" в Facebook.



























Напомним, что сезонные продуктовые ярмарки проходят во всех районах столицы.

Ранее мы писали, что Киеврада предложит Верховной Раде увеличить штрафы за загрязнение населенных пунктов. В Киевраде отметили, что неконтролируемое и преимущественно безнаказанное выбрасывание мусора в не предназначенных для этого местах стало серьезной проблемой, а органы местного самоуправления не в состоянии самостоятельно решить этот вопрос.

Также мы писали, что свалка мусора у многоэтажек в Деснянском районе Киева не дает спокойно дышать жителям микрорайона. Неизвестные свозят сюда отходы со всего города. Люди жаловались в полицию, впрочем горы хлама продолжают расти. "Сегодня" обратились за разъяснениями к чиновникам, почему территорию никто не убирает.

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