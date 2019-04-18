Козырьки-убийцы в Киеве: как коммунальщики "отремонтировали" аварийный подъезд

Коммунальщики поставили металлическую подпору, однако проблему это не решило

"Сегодня" проверили, как коммунальщики решили проблему с аварийным козырьком одного из жилых домов в Дарницком районе столицы. Напомним, месяц назад мы рассказывали, что жители каждый раз, выходя из подъезда, рискуют жизнью, ведь крыльцо было в аварийном состоянии, а внутри подъезда по стене пошла трещина. Киевляне боялись, что козырек просто обрушится им на головы.

После выхода сюжета коммунальщики ЖЭУ сделали металлическую подпору снаружи дома у стены подъезда, однако общую ситуацию это не улучшило, а трещина внутри дома стала только больше.

"Комиссия посмотрела, сделала вот эту подпорку какую-то непонятную. Никто ничего не объяснял. Я живу на первом этаже и страх есть такой, что если плита начнет падать, то отпадет часть квартиры. Подпорки – это точно не вариант. Я даже не знаю, что здесь нужно сделать, но какие-то радикальные действия нужны. Страшно, у нас очень много детей в подъезде", – сказала жительница дома Екатерина Короткая.

В ЖЭУ журналистам заявили, что по выводам экспертов стройлаборатории козырек подъезда находится в удовлетворительном состоянии. Признает навес безопасным и начальник ЖЭУ-208 Аркадий Грабарь, заявляя, что он будет нести ответственность, если произойдет ЧП.

Основные строительные работы обещают начать на следующей неделе. Их качество съемочная группа "Сегодня" проверит через месяц.

Напомним, одесский художник Евгений Голубенко превратил подъезд своего дома на ул. Успенской в произведение искусства, расписав стены причудливыми пейзажами. В бельэтаже появились населенные обезьянками тропики, а выше, вдоль лестницы, обыграна одесская архитектура и морские мотивы, с кариатидами, археологическими находками и котами.

Также сообщалось, что в Днепре подъезд одной из пятиэтажек разваливается на глазах.

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