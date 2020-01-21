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"Люди по пояс в гов*е": в Киеве снова затопило тоннель на Выдубичах (видео)

21 января, 15:23

Автомобильный тоннель затапливает на Выдубичах регулярно

В Киеве снова затопило автомобильный тоннель возле автостанции "Выдубичи". Соответствующее видео на своей странице в Facebook опубликовала киевлянка Катерина Писаренко.

"Каждый день люди обязаны через такую сра** добираться до работы!!! По пояс в гов** и грязи", - написала под видео жительница столицы.

В комментариях к опубликованному посту КК "Киевавтодор" уточнили, что знают о ситуации, но за этот тоннель отвечает "Укрзализныця".

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"Знаем о ситуации. За этот тоннель отвечает "Укрзалиныця". Мы неоднократно обращались к ним для решения проблемы подтопления", – заявили в "Киеватодоре".

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Напомним, что заезд под мостом на автостанцию "Выдубичи" постоянно затапливает. О последнем таком ЧП новости "Сегодня" писали 13 января.

Кроме того, на минувшей неделе на улице Антоновича в столице прорвало магистральный трубопровод с горячей водой. Кипяток хлынул на проезжую часть, а также затопил торговый центр Ocean Plaza, в котором находились люди. В результате аварии несколько человек получили ожоги. Причиной ЧП коммунальщики назвали изношенность сетей.

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Киев тоннель выдубичи прорыв трубы

Источник: Сегодня

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