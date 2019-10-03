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Монетизация льгот: что нужно знать потребителям электроэнергии

3 октября, 14:17

Деньги можно получить наличными и в безналичной форме

/ Фото: пресс-центр НБУ

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С 1 октября в Украине стартовал процесс монетизации льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Поэтому в платежках за октябрь, которые в ноябре получат клиенты "Киевских энергетических услуг", уже не будет отдельно указана сумма компенсации.

"Все необходимые данные по начисленным льготам поставщику электроэнергии предоставит управление социальной защиты населения. Поэтому киевлянам не нужно лично обращаться в компанию, чтобы подтвердить свое право на получение льгот", – сказал директор "Киевских энергетических услуг" Виктор Мельников.

Киевляне, которые имеют право на льготы, могут получить их:

  • наличными на свой счет в "Ощадбанке"

Для этого необходимо обратиться с соответствующим заявлением в органы социальной защиты населения. В таком случае, в платежке будет отражена вся сумма за потребленную электроэнергию, без учета льгот. Именно ее, в полном объеме, должен уплатить клиент.

  • в безналичной форме

Управление социальной защиты населения ежемесячно будет формировать реестр начисленных льгот и передавать их для проверки в Министерство социальной политики Украины. Они, в свою очередь, будут передавать данные в "Ощадбанк" для перевода средств на счета клиентов. В платежках таких клиентов сумма за потребленную электроэнергию будет автоматически уменьшена на размер льгот.

Читайте также: Ряды субсидиантов хотят проредить: что будут проверять и кто потеряет льготы

"Киевские энергетические услуги" также заботятся, чтобы клиенты, которые имеют право на оформление субсидии, могли беспрепятственно ее получить. Поэтому поставщик напоминает: для назначения субсидии необходимо своевременно оплачивать счета за электроэнергию. Поскольку задолженность на сумму от 340 грн. (20 необлагаемых минимумов доходов граждан) является основанием для отказа органами социальной защиты в предоставлении субсидии.

Напоминаем, что субсидии и льготы – это не одно и то же. Чем они различаются, ранее рассказывал сайт "Сегодня" в материале "Украинцы получили право выбора между субсидиями и льготами".

Ранее новости "Сегодня" также рассказывали о том, какие проверки готовят субсидиантам в новый отопительный сезон. Подробнее – в нашем сюжете:

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Источник: Сегодня

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