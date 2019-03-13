Монетизация субсидий: как "живые" деньги на коммуналку выдают в Киеве
Пенсионерам субсидии начали выплачивать с 4 марта, всем остальным – с 12
С 4 марта столичные пенсионеры начали получать субсидии наличными, вместе с выплатой пенсии, а остальным субсидиантам выплаты стартовали с 12 марта через Ощадбанк, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
В КГГА уточнили, что в столице монетизируемыми субсидиями охвачены 158 тысяч домохозяйств, они получат "живые" деньги на свои карточные счета или через органы Пенсионного фонда. Органами соцзащиты были переданы два реестра по поводу начислений: один в Пенсионный фонд, второй – в Ощадбанк.
Из этих 158 тысяч домохозяйств, которые получат монетизированные субсидии, 101-й тысяче средства перечислены на пенсионный счет, 57 тысячам домохозяйств деньги перечислены через Ощадбанк.
Наличие карты Ощадбанка не является обязательным условием для получения субсидии. В случае отсутствия карточки, получить деньги можно в отделениях банка через систему переводов "Швидка копійка". В таком случае при себе нужно иметь паспорт и идентификационный код.
Подробнее о том, как внедряется монетизация, читайте на сайте "Сегодня" в материале "Субсидия "живыми" деньгами: как это будет работать".
Напомним, Управление соцзащиты населения будет приостанавливать адресную помощь в случае неуплаты за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).
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