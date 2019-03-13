Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,36
29,72
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Коммуналка

Монетизация субсидий: как "живые" деньги на коммуналку выдают в Киеве

Сегодня, 16:42

Пенсионерам субсидии начали выплачивать с 4 марта, всем остальным – с 12

Фото: Сергей Николаев, Сегодня
Монетизация субсидий: как "живые" деньги на коммуналку выдают в Киеве //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/aa5/186/5c6aa51860a40.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/aa5/186/5c6aa51860a40.jpg Коммуналка Пенсионерам субсидии начали выплачивать с 4 марта, всем остальным - с 12

С 4 марта столичные пенсионеры начали получать субсидии наличными, вместе с выплатой пенсии, а остальным субсидиантам выплаты стартовали с 12 марта через Ощадбанк, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

В КГГА уточнили, что в столице монетизируемыми субсидиями охвачены 158 тысяч домохозяйств, они получат "живые" деньги на свои карточные счета или через органы Пенсионного фонда. Органами соцзащиты были переданы два реестра по поводу начислений: один в Пенсионный фонд, второй – в Ощадбанк.

Из этих 158 тысяч домохозяйств, которые получат монетизированные субсидии, 101-й тысяче средства перечислены на пенсионный счет, 57 тысячам домохозяйств деньги перечислены через Ощадбанк.

Наличие карты Ощадбанка не является обязательным условием для получения субсидии. В случае отсутствия карточки, получить деньги можно в отделениях банка через систему переводов "Швидка копійка". В таком случае при себе нужно иметь паспорт и идентификационный код.

Подробнее о том, как внедряется монетизация, читайте на сайте "Сегодня" в материале "Субсидия "живыми" деньгами: как это будет работать". 

Напомним, Управление соцзащиты населения будет приостанавливать адресную помощь в случае неуплаты за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Киев, субсидии, наличка, монетизация

Вы сейчас просматриваете новость " Монетизация субсидий: как "живые" деньги на коммуналку выдают в Киеве". Другие Коммуналка смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Снос Шулявского моста: демонтаж будут проводить одновременно с двух сторон

Сегодня, 16:26

Ремонтники планируют на одну-две ночи полностью перекрыть проспект Победы

В одном из общежитий Киева подорвался мужчина

Сегодня, 16:09

Сосед погибшего по комнате не вызвал медиков и только через сутки сообщил в полицию о ЧП

В Киеве группа аферистов обманула людей на 70 млн гривен

Сегодня, 15:36

Злоумышленники выуживали из населения деньги с помощью сайта в интернете

В школе на Виноградаре ищут взрывчатку

Сегодня, 15:03

Правоохранители получили сообщание о минировании школы на проспекте Правды, 84

''Ту Аллу она уже сама не помнит'': Галкин о состоянии Пугачевой

15 звезд Голливуда, которые носят парики и тщательно скрывают это

Супружеская пара из России записала видео перед гибелью

Как создать эффект дорогого ремонта за небольшие деньги

В Киеве собрались сносить жилой комплекс, в котором живут люди

Разрушения на Крымском мосту: фото и подробности

MARUV получила награду в России

Если ребенку холодно: 5 признаков замерзания

Вакарчук рассказал, за кого проголосует на выборах президента

Победительница Нацотбора MARUV удивила резкой сменой имиджа
Загрузка...

Цены на автогаз пошли вверх: чего ждать автовладельцам весной

Вчера, 07:38

Всю зиму сжиженный газ дешевел – с октября 2018 года по февраль 2019-го его цена упала на 46%

Теперь их 39: ЦИК утвердила окончательный список кандидатов в президенты

Вчера, 07:00

Кандидаты снимаются в пользу других политиков. Эксперты: это задел под парламентские выборы

Получить раскрученный бизнес за пару тысяч долларов: как в Украине развивается франчайзинг

11 марта, 07:34

Если у вас недостаточно опыта организации и денег для открытия и раскрутки бизнеса, вам могут помочь

Украинцы уже получают зарплаты, как до кризиса: у кого этой весной оклады вырастут еще больше

11 марта, 07:19

Купить можем уже столько же, как 5 лет назад, но многие этого не заметили

Дан Балан рассказал о флирте с Тиной Кароль: "Это не для шоу"

Дочь Оли Поляковой опубликовала взрослое фото в душе

Две стиляги: Ани Лорак восхитила новым снимком с дочерью