Мошенники изобрели новую схему: предлагают прочистить канализацию без демонтажа труб

Несколько дней назад на многих киевских подъездах появились объявления с предложением о чистке труб. Авторы настоятельно рекомендуют воспользоваться услугой, однако эксперты по безопасности советуют быть осторожными. Тем более, что столичный водоканал официально открестился от этих объявлений, заявив, что не имеет к ним никакого отношения. Корреспонденты новостей "Сегодня" разобрались в ситуации.

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"Проводим профилактическую чистку канализации по всему периметру квартиры. Это кухня, ванная комната, туалет. Обрабатываем двумя способами: гидромеханическим без снятия труб и химическим", – написано в объявлениях. Записываться на услугу лжесантехники советуют в обязательном порядке. За весь комплекс очистки просят 320 гривен.

Новости "Сегодня" решили выяснить, как относятся горожане к предложению. Оказалось, что доверять объявлениям украинцы не спешат: "Я никому не доверяю, потому что некому доверять".

И это правильно, говорят эксперты по безопасности. Таким образом аферисты пытаются обмануть пенсионеров.

"Это точно обман, потому что вы таким же образом можете пойти купить в хозяйственном магазине какие-то порошки и гели, которые заливаются в канализацию. И таким образом вы какую-то часть своих труб можете прочистить. Для этого не нужно вызывать какую-то службу", – объясняет эксперт по безопасности Сергей Кириленко.

Псевдокомунальщики осматривают квартиры, которые в перспективе можно будет ограбить.

"Они приходят разведать информацию о том, сколько людей проживает в квартире, какая там ситуация , можно ли оттуда что-то украсть. Иногда это возможно и в присутствии хозяев. Потому что он уже пустил человека в свою квартиру", – говорит эксперт.

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Между тем Киевводоканал отреагировал на фальшивые объявления: "Киевводоканал предупреждает, что не имеет никакого отношения к такой деятельности. Рекомендует не звонить по указанным номерам и не открывать двери лицам, предлагать схожие услуги".

Напомним, ранее мы писали о том, как в Киеве мошенник отобрал у профессора две квартиры. Мужчина втерся в доверие к 63-летнему профессору физико-математических наук, который проживал сам и болел и украл у него документы на недвижимость и паспорт.

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