Мусорные шалаши бездомных на Позняках сносят бульдозеры (фото)

На месте нашли два велосипеда, которые могли быть украдены у местных жителей

На столичных Позняках коммунальные службы Дарницкого района начали убирать квартал из шалашей, которые построили бездомные на пустыре в районе улицы Анны Ахматовой, 35-б. Сайт "Сегодня" писал про свалку на прошлой неделе. Местные жители переживали, что огромный рукотворный мусорник может загореться и весь микрорайон из десятков жилых домов будет страдать от задымления.

Напомним, люди без определенного места жительства стянули сюда мусор из нескольких кварталов и сами проживали среди него, соорудив шалаши из ненужных вещей. По данным департамента городского благоустройства, тут проживало как минимум пять бездомных.

Сегодня утром, 14 апреля, коммунальщики приступили к уборке. Для этого был задействован бульдозер, погрузчик и несколько единиц техники, чтобы вывезти весь накопленный хлам. Кстати, среди хлама коммунальщики обнаружили два велосипеда, которые бездомные могли украсть у жителей соседних домов.

Впрочем, не все местные жители рады зачистке пустыря от мусора. Люди переживают, что коммунальщики ломают техникой самосейные деревья на пустыре, чтобы расширить тут парковку.

"Есть опасность, что территорию, где была свалка, будут засыпать землей и песком, чтобы расширить незаконную стоянку для автомобилей, которая за последние пять лет образовалась на пустыре и разрастается с каждым годом все больше и больше. На этом месте чиновники киевской мэрии обещают уже более 15 лет построить нам школу и детский сад, но, видимо, им проще зарабатывать на стоянках для автомобилей, а наши дети должны ходить в переполненные школы района", – сетует Оксана Кравцова, местная жительница. В тренде Пожар в Чернобыльской зоне тушат уже 10 дней: что известно (фото и видео)

Коммунальщиков обязали за день вывезти весь мусор с указанной территории.

"На месте продолжается вывоз мусора. На данный момент с пустыря уже вывезли более десяти грузовиков мусора, накопленного бездомными. До вечера территория будет полностью очищена. Инспекции по благоустройству поручено следить за порядком на данной территории. Инспектор по благоустройству будет регулярно ее контролировать чтобы не допустить накопления мусора", – рассказали сайту "Сегодня" в департаменте городского благоустройства КГГА.

Там заверяют, что автостоянка, которая расположена на части пустыря, расширяться не будет. Также в департаменте подтвердили, что город не отказался от планов построить тут школу и детский сад.

Ранее мы писали, что в Дарницком районе столицы обнаружили бездомных, которые поселились в колодцах теплотрассы. Бездомные обжили два колодца на перекрестке улиц Тростянецкой и Санаторной. По информации местных жителей, "гости подземелья" ведут себя агрессивно и на контакт не идут. Люди переживают за безопасность своих детей, которые по дороге в школу проходят мимо колодцев, где живут бездомные. Возле указанной теплотрассы находится школа № 291. Кроме того, зимой под стенами больницы скорой помощи на ул. Братиславской в Киеве обнаружили труп бездомного мужчины.

Также в прошлом году Рада приняла закон о предоставлении убежища бездомным.

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