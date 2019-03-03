Мусоропроводы в многоэтажках стали проблемой для жителей
Жители ленятся выносить мусор на улицу
Украинцы бывают настолько равнодушными, что иногда готовы жить в беспорядке. Как пример – многоэтажки, где есть мусоропроводы. Жители ленятся выносить мусор на улицу, забивают им трубопроводы и жалуются на антисанитарию в подъездах.
В свои восемьдесят Галина Алексеевна почти ежедневно с хлоркой вымывает коридор и трубу. Но избавиться от невыносимой вони в подъезде пенсионерка не может.
"Я не могу жить в таких условиях. И мы много раз ставили вопрос, чтобы закрыть мусоропровод", – делится киевлянка Литвинюк Галина.
Но соседи Галины Алексеевны категорически против, потому что выносить мусор на улицу не хотят. Но – говорит женщина – и убирать не помогают. А в трубу выбрасывают все, что под руку попадается.
В домах рядом, где рабочие мусоропроводы, та же беда – несортированные и вонючие отходы в одной куче.
"Сколько знаю, столько здесь и вонь, иногда есть дворник, убирающий это все дело, а иногда его и нет", – делится Михаил Кудинец, житель Киева.
Именно дворник отвечает за порядок в таких закоулках. Клапаны трубы должен чистить раз в неделю, а раз в месяц – мыть с хлорным раствором.
"Это входит в его площадь обслуживания. Вывоз мусора из мусороприемной камеры – это проводится ежедневно, это выполняется", – говорит Юрий Карасенко, заместитель директора по экономическим вопросам управляющей компании по обслуживанию жилищного фонда.
Если невыносимая вонь и грязь все-же беспокоит – можно заказать дезинфекцию у частных уборщиков. И стоит это немало. Скажем, прочистка трубы в девятиэтажке специальной техникой стоит около десяти тысяч гривен. Несмотря на то, что это все равно напрасный труд, уверены даже частные дезинфекторы.
"Даже, если вы будете дезинфицировать раз в месяц, вы не добъетесь идеала", – говорит Александр Бахметенко, дезинфектор.
Избавиться от проблем грязных мусоропроводов можно – только заварив их.
Сегодня Людмила Ивановна с ужасом вспоминает, как год назад в подъезде мерзко пахло, а крысы бегали у дверей квартиры. Дружно с соседями решили – выбрасывать мусор в мусоропровод больше нельзя.
Сегодня соседи пенсионерки выносят пакеты с отходами на улицу. И снова все в одну кучу – пластик бумагу и остатки пищи. Потому что баков для распределения сырья еще никто не поставил. Не стал ждать других и сам ищет, куда везти рассортированный дома мусор, Юрий.
Очищенные пластиковые бутылки и тетрапак, в другую кучу – стекло и металл. Отдельно – бумага. Все это Юрий отдает на вторичную переработку. Даже пищевые отходы собирает на удобрение для почвы.
Юрий уверяет: сортировать – не сложно, нужно только желание начать это делать, немного внимания, знаний и времени, чтобы найти куда сдать ценный мусор.
Цветные баки, яркие инструкции в рисунках – все, чтобы побудить жителей сортировать отходы, потому что других способов заставить сортировать мусор не существует
Так же, как и способов запретить пользоваться мусоропроводами. Поэтому решение – нужна ли грязная труба в доме – зависит только от самих жильцов.
Между тем, Многоэтажки теперь можно строить без мусоропроводов – это предусмотрено новыми украинскими строительными нормами. Причина – неприятный запах и антисанитария во многоквартирных домах.
Также мы писали, что жители столичной хрущевки открыли станцию сортировки мусора в своем доме. И через несколько месяцев заработали почти 3 тыс. гривен.
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