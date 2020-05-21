На Крещатике исчезли "лысые" клумбы: что происходит на главной улице страны (фото)

На Крещатике озеленяют клумбы, которые были пустыми с осени прошлого года. Напомним, ранее в клумбах росли каштаны, которые усохли из-за негативной экологической среды и загазованности в центре города. На их месте высадили кусты самшита, а на зиму их убрали. Теперь сотрудники коммунальных служб вовсю озеленяют пустующие клумбы напротив здания киевской мэрии.

В коммунальном объединении "Киевзеленстрой" говорят, что они сейчас занимаются подготовкой ко Дню Киева.

"Вдоль улицы Крещатик высаживают кусты можжевельника. Всего в 50 лунках от улицы Прорезной до улицы Богдана Хмельницкого будет высажено 200 кустов можжевельника Gold Coast и 50 деревьев можжевельника скального Skyrocket", – сообщили сайту "Сегодня" в коммунальном объединении "Киевзеленстрой".

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Ранее работники коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Шевченковского района высадили на Майдане Незалежности клумбу с гербом.

"Для создания яркого цветочного панно было использовано более 15,5 тысячи цветов: агератум, бархатцы лимонные прямостоячие, бегонии, альтернатера, сеткреазия, колеус лимонный, седум лимонный", – добавляют в коммунальном объединении "Киевзеленстрой".

Фото: Киевзеленстрой

Кусты и деревья можжевельника высажены контейнерным методом посадки, поэтому их можно будет легко пересадить в парки и скверы Киева.

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Напомним, в следующем году начинается реконструкция улицы Крещатик, в рамках которой на центральной улице столицы в лунках на бульварной части будут высажены новые крупномерные деревья. Для сохранения и ухода за ними предусмотрено устроить автоматический полив.

Напомним, ранее в Национальном заповеднике "София Киевская" открылась уникальная выставка "Восстановление Крещатика. Конкурс и проектирования". В залах галереи "Хлебня" были представлены около 80 проектов архитекторов, которые участвовали в архитектурных конкурсах в 1944-1945 и 1947-1948 годах, но не были реализованы. Так, жители и гости столицы могли увидеть, каким Киев так и не стал.

Кроме того, смотрите в сюжете, как в Днепре из-за жары усыхали деревья:

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