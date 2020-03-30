На Крещатике разобрали очередной "скворечник" (фото)

В департаменте благоустройства уже заявили о грядущем демонтаже

В Киеве на Майдане Незалежности, где не так давно уже сносили незаконную пристройку на крыше, снова заметили процесс возведения "скворечника". На этот раз – буквально на соседней крыше.

"В то время, когда все находятся на карантине, в самом центре города снова происходит такое. Опять Майдан и опять тоже самое", – сообщил Тимур Ткаченко, первый замдиректора департамента городского благоустройства КГГА, публикуя фото незаконного самостроя.

Он также сообщил, что на место направили инспектора для составления протокола с предписанием на Управляющую компанию Шевченковского района, а также вызвана полиция, чтобы остановить работы на стройке.

"Уже прорабатываем план демонтажа данной конструкции. Готовим все необходимые письма для проверок в необходимые органы. Департамент городского благоустройства не выдавал контрольной карточки на данный вид работ по этому адресу!", – уточнил Тимур Ткаченко. ️

Фото: Тимур Ткаченко

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Фото: Тимур Ткаченко

Отметим, что вскоре коммунальщики сообщили о полном демонтаже стройки на крыше.

Ранее жители центра Киева обратили внимание, что на крыше здания на улице Софиевской, 1, где ранее была демонтирована незаконная надстройка, ведутся новые работы. Отметим, что появление надстройки на крыше здания на Майдане Независимости ранее вызвало немалый резонанс. В итоге власти заявили, что надстройка подлежит демонтажу.

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