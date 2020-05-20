На мусорном полигоне под Киевом "обстреливают" птиц из специальной пушки (видео)

На полигоне твердых бытовых отходов №5, который расположен близ села Подгорцы под Киевом, установили специальный отпугиватель для птиц. Об этом сообщает "Киевспецтранс".

Устройство приобрели после жалоб сельского главы Подгорцев на то, что птицы разносят со свалки мусор.

"Отпугиватель птиц периодически генерирует резкие звуки громкостью до 150 дБ, пугающие птиц, не позволяя им садиться в мусор. Так называемая "пушка" генерирует взрывы пропан-бутановой газовой смеси в автоматическом режиме. Она полностью защищена и может работать в неблагоприятных погодных условиях", – говорится в сообщении.

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Также коммунальщики опубликовали видео со специальным устройством.

Напомним, что в Киеве провели социальный эксперимент по экологической ответственности. Так, в пранке куча из пакетов, бумажек и окурков внезапно "оживала", когда в нее бросали мусор, и начинала гнаться за эконарушителями.

Ранее мы сообщали, что свалка мусора у многоэтажек в Деснянском районе Киева не дает спокойно дышать жителям микрорайона. Неизвестные свозят сюда отходы со всего города. Люди жаловались в полицию, впрочем, горы хлама продолжают расти.

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