На Оболони на две недели отключат горячую воду (список улиц)

С 12 мая в столице начинаются гидравлические испытания теплосетей, которые являются необходимой частью подготовки их к работе зимой. Как известно, они сопровождаются отключениями горячей воды.

"Мы должны были начать тестирование сетей еще в начале апреля, сразу после завершения отопительного сезона. Однако, учитывая карантин и пребывания многих людей дома или на дистанционном режиме работы, город принял решение отсрочить их проведения. Учитывая первый этап ослабления карантина и необходимость полноценной технической подготовки сетей, мы начинаем процесс гидравлических испытаний", – сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Проведение гидравлических испытаний запланировано во всех районах столицы. Они нужны, чтобы проверить тепловые сети на прочность и избежать повышенной аварийности во время старта отопительного сезона. Это значительно снижает аварийность и в отопительный период.

Испытания будут проводить поэтапно. По плану, на каждом участке они продлятся около двух недель. В это время тепловые пункты будут отключать, а подача горячего водоснабжения временно прекратится.

"Мы понимаем, что отсутствие горячей воды – это дискомфорт и просим прощения у киевлян за это. Однако другого способа подготовки сетей централизованной системы теплоснабжения, которая работает в столице, нет. Просим с пониманием отнестись к этому шагу", – сказал заместитель главы КГГА.

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Так, в Оболонском районе с 12 до 25 мая гидравлические испытания с отключениями воды пройдут на жилых массивах Оболонь, Приорка, Куреневка и Минском.

Горячей воды не будет в пределах улиц:

Коноплянской

Резервной,

Озерной,

Богатырской,

Бережанской,

Приречной,

Северной,

Полярной,

Кондратюка,

Калнышевского,

Вышгородской,

Попова,

Автозаводской,

Макеевской,

Минского шоссе,

Шахтерской,

Дегтяренко,

Вербовой,

Приозерной,

проспекта Героев Сталинграда,

проспекта Оболонского.

Работы по подготовке испытаний начнутся после 14:00 11 мая.

Ранее сообщалось, что отключения горячей воды с 12 мая грядет также в Деснянском районе. Как сообщалось, гидравлические испытания теплосетей в Киеве начались с 9 апреля. При этом мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что горячую воду киевлянам отключать не будут, поскольку в городе – карантин.

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Отметим, в связи с карантином в столице резко снизился уровень оплаты услуг ЖКХ. В городе продлили льготный период оплаты коммуналки до конца карантина. Кличко отмечал, что уплаченные за коммуналку деньги очень нужны городу, так как именно из этих средств оплачивается работа сотрудников коммунальных предприятий, закупается горючее для коммунальной техники.

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