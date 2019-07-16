Сделать стартовой
25,76
28,99
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Коммуналка

На Позняках в переходе метро начали сносить киоски: фото

16 июля, 14:58

В Дарницкой РГА собщили, что владельцы торговых точек были заранее предупреждены о демонтаже

На столичных Позняках на проспекте Бажана в переходе метро начали убирать киоски. Об этом сообщает пресс-служба Дарницкой районной государственной администрации во вторник, 16 июля.

"Ячейки торговли (столы, лотки, ящики, вазы с цветами и т.д.) несут прямую угрозу безопасности пассажиров, поскольку располагаются на путях эвакуации. В случае возникновения чрезвычайной ситуации раскладки с товарами станут преградой для эвакуации пассажиров из подземки на поверхность и могут стать причиной человеческих жертв", – говорится в сообщении.

Так, было принято решение о начале проведения демонтажных работ самовольно размещенных объектов торговли.

"КП "Киевблагоустройство", как балансодержатель подземных пешеходных переходов, а также коммунальная служба, которая осуществляет демонтаж временных сооружений, в пределах полномочий, провели все необходимые мероприятия, связанные с ликвидацией незаконной торговли", - уточнили в РГА, добавив, что владельцев торговых точек заранее предупредили и попросили освободить торговые ролеты и киоски от товара, личных вещей и других материальных ценностей во избежание недоразумения при проведении демонтажных работ.

Не так давно в коммунальном предприятии "Киевблагоустройство", которое следит за порядком на улицах города и демонтирует незаконные временные сооружения, произошли кадровые перестановки. Исполнет обязанности директора теперь Павел Бирюк. Ранее, как известно, эту должность занимал депутат Киеврады Андрей Андреев.

Новости "Сегодня" сообщали, что украинское общество слепых обратилось в суд с требованием снести МАФы, даже выиграло дело, но палатки и ныне на месте. Корреспондентам "Сегодня" незрячие и слабовидящие пожаловались – именно из-за этих лотков не могут спокойно дойти до остановки, сесть в транспорт и даже элементарно не попасть под колеса авто.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, киоск, маф, позняки

Вы сейчас просматриваете новость " На Позняках в переходе метро начали сносить киоски: фото". Другие Коммуналка смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Руководить сносом незаконных МАФов в Киеве будет новый человек

25 июня, 13:57

В КП "Киевблагоустройство" сменилось руководство

В Киеве на железнодорожном вокзале снесут почти 20 МАФов

22 мая, 10:20

На вокзале уже снесли 14 киосков

ФОТОФАКТ. В Киеве начали сносить киоски в переходе возле центральной станции метро

13 мая, 09:44

После демонтажа МАФов в переходе обещают сделать ремонт

ФОТОФАКТ. В Киеве на Виноградаре "обустроили" остановку, перегородив МАФом весь тротуар

19 апреля, 10:54

Жители микрорайона возмущаются неудобствами, отмечая, что большие МАФы заметили уже на двух остановках

Гройсман рассказал о цене на газ для населения осенью

Вот так смелость! 70-летняя Алла Пугачева надела прозрачную юбку

Комаров женился на красавице из Днепра Александре Кучеренко

Эксперт шокирован прибылью госкомпании «Укрэнерго»

Пичкала ребенка таблетками: Бужинская пожаловалась на няню

Кто стал самой красивой женщиной года по версии журнала People

Ирина Билык призналась в чувствах к Диме Коляденко

США грозит дефолт в сентябре

Большинство украинцев не видят альтернатив банковским депозитам

Кошка умерла из-за шампуня для животных

Как возраст изменил признанных красавиц (фото)

Грустная судьба чудесных советских актрис

Украинцы разводятся для того, чтобы получить субсидии: суды бьют тревогу

Вчера, 07:00

Участников "льготных" разводов выдает их поведение

Доллар будет дешеветь из-за политики США: чем это опасно для Украины

14 июля, 07:51

Эксперты считают, что наступает идеальное время для развития внутреннего производства за счет внешних инвестиций

Половина украинцев не понимает, что происходит в украинской политике: результаты социального исследования

14 июля, 07:00

Вторая половина очень интересуется политикой. Эксперты считают, что это плохо Мария Пирогова

"Отмотали" на 1,5 миллиона гривен: в Днепре разоблачили группу тарифных аферистов

14 июля, 06:40

Шайка из 6 человек работала по всей стране и помогала "экономить" на ЖКУ

Олег Винник впервые представил публике свою жену

Почему девушки интересуются женатыми мужчинами

Тодоренко и Топалов показали, как прошло их свадебное утро
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь