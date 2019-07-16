На Позняках в переходе метро начали сносить киоски: фото

В Дарницкой РГА собщили, что владельцы торговых точек были заранее предупреждены о демонтаже











На столичных Позняках на проспекте Бажана в переходе метро начали убирать киоски. Об этом сообщает пресс-служба Дарницкой районной государственной администрации во вторник, 16 июля.

"Ячейки торговли (столы, лотки, ящики, вазы с цветами и т.д.) несут прямую угрозу безопасности пассажиров, поскольку располагаются на путях эвакуации. В случае возникновения чрезвычайной ситуации раскладки с товарами станут преградой для эвакуации пассажиров из подземки на поверхность и могут стать причиной человеческих жертв", – говорится в сообщении.

Так, было принято решение о начале проведения демонтажных работ самовольно размещенных объектов торговли.

"КП "Киевблагоустройство", как балансодержатель подземных пешеходных переходов, а также коммунальная служба, которая осуществляет демонтаж временных сооружений, в пределах полномочий, провели все необходимые мероприятия, связанные с ликвидацией незаконной торговли", - уточнили в РГА, добавив, что владельцев торговых точек заранее предупредили и попросили освободить торговые ролеты и киоски от товара, личных вещей и других материальных ценностей во избежание недоразумения при проведении демонтажных работ.

Не так давно в коммунальном предприятии "Киевблагоустройство", которое следит за порядком на улицах города и демонтирует незаконные временные сооружения, произошли кадровые перестановки. Исполнет обязанности директора теперь Павел Бирюк. Ранее, как известно, эту должность занимал депутат Киеврады Андрей Андреев.

Новости "Сегодня" сообщали, что украинское общество слепых обратилось в суд с требованием снести МАФы, даже выиграло дело, но палатки и ныне на месте. Корреспондентам "Сегодня" незрячие и слабовидящие пожаловались – именно из-за этих лотков не могут спокойно дойти до остановки, сесть в транспорт и даже элементарно не попасть под колеса авто.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " На Позняках в переходе метро начали сносить киоски: фото". Другие Коммуналка смотрите в блоке "Последние новости"