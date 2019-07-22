На столичных Позняках зачистили от киосков переход: как выглядит вход в метро (фото)

В переходе невозможно было дышать из-за большого количества точек торговли











Подземный переход возле станции метро "Позняки" зачистили от киосков. Такое решение приняли городские власти после многочисленных жалоб жителей района.

"Здесь годами торговали всем: одеждой, мясом, фруктами, овощами, сувенирами, сигаретами, цветами. Продавали носки, футболки. Под землей действовала даже мини-пекарня и мини-кофейня, из-за чего в переходе невозможно было дышать. Теперь сюда даже заходить непривычно — просторно, ничего не загораживает проход", — говорит местная жительница Ольга Храпко.

Не так давно в коммунальном предприятии "Киевблагоустройство", которое следит за порядком на улицах города и демонтирует незаконные временные сооружения, произошли кадровые перестановки. Исполняет обязанности директора теперь Павел Бирюк. Ранее, как известно, эту должность занимал депутат Киеврады Андрей Андреев.

Новости "Сегодня" сообщали, что украинское общество слепых обратилось в суд с требованием снести МАФы, даже выиграло дело, но палатки и ныне на месте. Корреспондентам "Сегодня" незрячие и слабовидящие пожаловались – именно из-за этих лотков не могут спокойно дойти до остановки, сесть в транспорт и даже элементарно не попасть под колеса авто.

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