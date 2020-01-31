Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,92
27,48

На Владимирской горке рубят деревья: коммунальщики рассказали, что происходит (фото)

31 января, 19:20

Александр Марущак

В «Киевзеленстрое» отреагировали на скандал в соцсетях

Фото: Киевзеленстрой

Фото: Киевзеленстрой

Реклама

В соцсетях 31 января появилась информация о том, что днем в Киеве возле памятника Магдебургскому праву вырубают деревья. Склоны вдоль лестницы, которая соединяет горку и памятник внизу на набережной, были усыпаны частями ветвей и бревнами.

"Владимирская горка – это историческая местность в центре Киева, где князь Владимир Русь крестил. Горка является объектом природно-заповедного фонда и объектом культурного наследия – долина реки Днепр. Спилили около ста деревьев!", – писали защитники Киева в Facebook.

В коммунальном объединении "Киевзеленстрой" пояснили причину массовой вырубки деревьев на склонах возле памятника Магдебургскому праву в Подольском районе Киева.

"Никто не вырубает деревья в Киеве просто так! И это не Владимирская горка, как утверждают авторы постов в социальных сетях, а склоны возле памятника Магдебургскому праву. Там проводится санитарная вырубка деревьев. У нас есть акты на все деревья, которые вырубаются там, они были составлены специалистами 9 января этого года. Большинство деревьев, которые подлежат удалению – это клены, а также вяз, тополь и каштаны. Это – аварийные, сухостойные, трухлявые и больные деревья. Всего там удаляется 57 деревьев и на кронах 11-ти должны провести санитарную обрезку. Самое молодому дереву – 10 лет, а самому старому тополю – 90 лет. Остальные деревья разного возраста -20-40 лет", – пояснили сайту "Сегодня" в пресс-службе "Киевзеленстроя"

Также "Сегодня" показали спиленных деревьев, которые были поражены болезнью.

Ранее мы писали, чтопод Киевом появится уникальный парк, где уже этой весной можно будет увидеть аллею из тюльпанов длинной в боле чем в восемь километров, а также отдохнуть от городской суеты и подышать свежим воздухом.

Тем временем, в столичном парке "Позняки" установили часть детской площадки в виде Речного вокзала и рисунком огромного осьминога на мягком покрытии.

Также смотрите видео о том, когда в киевских парках появятся питьевые фонтанчики и безопасно ли из них пить воду:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Киев деревья склоны горка

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

За родителей и бабушку: как оплатить электроэнергию по нескольким лицевым счетам?
За родителей и бабушку: как оплатить электроэнергию по нескольким лицевым счетам?Коммуналка
Жители Киева боятся, что оползень уничтожит целую улицу
Жители Киева боятся, что оползень уничтожит целую улицуПроисшествия
Потопы на столичных Выдубичах: спасатели выезжают по два-три раза в неделю
Потопы на столичных Выдубичах: спасатели выезжают по два-три раза в неделюКоммуналка
Загадочная стройка на киевской Шулявке: небоскреб или очередной ТЦ (фото)
Загадочная стройка на киевской Шулявке: небоскреб или очередной ТЦ (фото)Другие новости
Вода била фонтанами: в Киеве провалился асфальт и затопило детсад
Вода била фонтанами: в Киеве провалился асфальт и затопило детсадПроисшествия
В Киеве вандалы изуродовали клумбу возле метро
В Киеве вандалы изуродовали клумбу возле метро "Левобережная"Коммуналка

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...