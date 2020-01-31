На Владимирской горке рубят деревья: коммунальщики рассказали, что происходит (фото)

Фото: Киевзеленстрой

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В соцсетях 31 января появилась информация о том, что днем в Киеве возле памятника Магдебургскому праву вырубают деревья. Склоны вдоль лестницы, которая соединяет горку и памятник внизу на набережной, были усыпаны частями ветвей и бревнами.

"Владимирская горка – это историческая местность в центре Киева, где князь Владимир Русь крестил. Горка является объектом природно-заповедного фонда и объектом культурного наследия – долина реки Днепр. Спилили около ста деревьев!", – писали защитники Киева в Facebook.

В коммунальном объединении "Киевзеленстрой" пояснили причину массовой вырубки деревьев на склонах возле памятника Магдебургскому праву в Подольском районе Киева.

"Никто не вырубает деревья в Киеве просто так! И это не Владимирская горка, как утверждают авторы постов в социальных сетях, а склоны возле памятника Магдебургскому праву. Там проводится санитарная вырубка деревьев. У нас есть акты на все деревья, которые вырубаются там, они были составлены специалистами 9 января этого года. Большинство деревьев, которые подлежат удалению – это клены, а также вяз, тополь и каштаны. Это – аварийные, сухостойные, трухлявые и больные деревья. Всего там удаляется 57 деревьев и на кронах 11-ти должны провести санитарную обрезку. Самое молодому дереву – 10 лет, а самому старому тополю – 90 лет. Остальные деревья разного возраста -20-40 лет", – пояснили сайту "Сегодня" в пресс-службе "Киевзеленстроя"

Также "Сегодня" показали спиленных деревьев, которые были поражены болезнью.

Ранее мы писали, чтопод Киевом появится уникальный парк, где уже этой весной можно будет увидеть аллею из тюльпанов длинной в боле чем в восемь километров, а также отдохнуть от городской суеты и подышать свежим воздухом.

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Также смотрите видео о том, когда в киевских парках появятся питьевые фонтанчики и безопасно ли из них пить воду:

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