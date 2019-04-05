Не платишь за воду – жди отключения: как в Киеве наказывают должников

В пятницу водоснабжение перекрыли в офисном здании на Отто Шмидта

Не платишь за воду – жди отключения: как в Киеве наказывают должников 2019-04-05T17:20:00+03:00 Коммуналка В пятницу водоснабжение перекрыли в офисном здании на Отто Шмидта

В Киеве перекрывают воду должникам, которые не только не платят за нее, но и самовольно врезаются в водопровод. "Сегодня" увидели, как именно поступают с такими пользователями.

Так, офисное здание на улице Отто Шмидта, 16-б не платит за воду уже шесть лет, более того, даже договора на поставку нет, хотя все дома вокруг исправно оплачивают услуги по водоснабжению. Начальник водопровода №1 Шевченковского района Владимир Крот сообщил, что абоненты построили свои водопроводы согласно проектам и подключались к ним, а владельцы офисного здания получают воду без соответствующей на то документации.

В "Киевводоканале" подсчитали, что офисное здание незаконно получило воды на 26 тысяч гривен. Два месяца назад этому зданию уже перекрывали воду, но позднее все заглушки были сбиты, а в марте владелец, по словам представителей водоканала, вообще забаррикадировался и никого не впускал.

Сегодня рабочие водоканала вновь перекрыли водоснабжение должнику. Владелец офисного здания сообщил, что находится за границей и пообещал подписать все необходимые документы, а также оплатить долг.

В водоканале уточнили, что всего в частном секторе столицы 143 здания незаконно подключились к водоснабжению, 37 из них уже выключили воду и обещают так поступить с каждым должником.

Напомним, что задолженность населения Украины по оплате централизованного отопления и горячего водоснабжения в феврале 2019 года выросла на 10% по сравнению с январем и составила 22 миллиарда гривен.

Также мы сообщали, что коммунальное предприятие (КП) "Киевтеплоэнерго" обнародовало возможные тарифы на отопление и горячую воду, которые предлагают ввести в Киеве с 1 мая 2019 года.

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