Ни дня без потопа: несколько столичных домов остались без тепла

Коммунальщики говорят, что прорывы на теплосетях - не сенсация

/ Фото: kiev.informator.ua

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Стали известны подробности прорыва на теплосети в Соломенском районе столицы, от которого кипятком залило несколько улиц на Чоколовке.

На этот раз прорыв произошел на улице Семьи Идзиковских. По словам очевидцев, горячая вода разлилась не только по указанной улице, но и по соседним – Донецкой и одноименному переулку, а дворы домов затянуло густым паром.

В КП "Киевтеплоэнерго" сайту "Сегодня" подтвердили, что прорыв на теплотрассе произошел сегодня утром.

"Во время отопительного сезона прорывы на теплосетях происходят часто, и это не сенсация, учитывая изношенность некоторых теплосетей. На улице Семьи Идзиковских произошло небольшое повреждение на распределительной трубе диаметром в 100 миллиметров. От теплоснабжения отключены четыре жилых дома. Ведутся ремонтные работы и завтра утром потребителям возобновят поставку услуг", – рассказали в "Киевтеплоэнерго".

Там не смогли уточнить, в каком году была проложена распределительная теплосеть.

Напомним, что вечером 13 января на улице Антоновича в Киеве произошло масштабное ЧП. Из-за прорыва трубы кипяток хлынул на проезжую часть и затопил торговый центр Оcean Plaza.

После этого на Антоновича вырыли огромный котлован, а возле ТЦ выставили охрану от мародеров. Причиной аварии коммунальщики назвали изношенность сетей.

При этом за минувшие двое суток в столице произошло еще несколько подобных ЧП. В частности, мы писали об аварии на территории жилищного комплекса "Кампус" и на Виноградаре. Вместе с тем жители столицы активно постят в социальных сетях фото и видео труб в аварийном состоянии.

Все подробности в спецтеме Ocean Plaza в Киеве затопило из-за прорыва трубы

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