"НЛО запарковалось". Киевляне обсуждают очередную пристройку на крыше дома

Фото: Василий Чубирко

Киевляне обратили внимание на новый царь-балкон, который в очередной раз вырос на жилом доме в центре города.

В частности, пользователь Facebook Василий Чубирко опубликовал на своей странице фото пристройки на крыше дома по улице Антоновича.

Фото: Василий Чубирко

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В комментариях к фото пользователи выразили негодование по поводу царь-балкона и высмеяли "архитектурное решение". При этом также киевляне обратили внимание на балконы соседнего дома.

Ранее многих киевлян удивило необычное оформление старого дома советской постройки на улице Жолудева, 6г в Святошинском районе столицы. Владельцы квартир на двух первых этажах украсили фасад необычной лепниной, колоннами и даже небольшими скульптурами. На уровне третьего этажа установили козырек для дождевой воды, а на окнах — решетки. Некоторые граждане предполагают, что в квартире проживает цыганский барон или чиновник с деньгами. Местные жители рассказывают, что необычному фасаду уже около шести лет.

Напомним, в прошлом году в Facebook появилась страница "Царь-Балкон", где собраны фотографии и адреса самых больших и нелепых балконов в Киеве.

Также смотрите в видео, законно ли пристраивать балконы величиной с комнату:

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