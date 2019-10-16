Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,79
27,28

"НЛО запарковалось". Киевляне обсуждают очередную пристройку на крыше дома

16 октября, 15:27

Царь-балкон появился на улице Антоновича

Фото: Василий Чубирко

Фото: Василий Чубирко

Киевляне обратили внимание на новый царь-балкон, который в очередной раз вырос на жилом доме в центре города.

В частности, пользователь Facebook Василий Чубирко опубликовал на своей странице фото пристройки на крыше дома по улице Антоновича.

Фото: Василий Чубирко

Фото: Василий Чубирко

Реклама

В комментариях к фото пользователи выразили негодование по поводу царь-балкона и высмеяли "архитектурное решение". При этом также киевляне обратили внимание на балконы соседнего дома.

В тренде
Малышей-основателей Киева нарядили в честь Дня защитника Украины: опубликованы фото

Ранее многих киевлян удивило необычное оформление старого дома советской постройки на улице Жолудева, 6г в Святошинском районе столицы. Владельцы квартир на двух первых этажах украсили фасад необычной лепниной, колоннами и даже небольшими скульптурами. На уровне третьего этажа установили козырек для дождевой воды, а на окнах — решетки. Некоторые граждане предполагают, что в квартире проживает цыганский барон или чиновник с деньгами. Местные жители рассказывают, что необычному фасаду уже около шести лет.

Напомним, в прошлом году в Facebook появилась страница "Царь-Балкон", где собраны фотографии и адреса самых больших и нелепых балконов в Киеве.

Также смотрите в видео, законно ли пристраивать балконы величиной с комнату:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Киев пристройка царь-балкон

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Киевлян возмутил МАФ посреди велосипедной дорожки в центре города
Киевлян возмутил МАФ посреди велосипедной дорожки в центре городаТранспорт
Капризы природы: отопительный сезон в Киеве временно отложили
Капризы природы: отопительный сезон в Киеве временно отложилиКоммуналка
Тарифы на отопление в Киеве хотят повысить на 30%: тепловики назвали причины
Тарифы на отопление в Киеве хотят повысить на 30%: тепловики назвали причиныЖКХ
Пристройка в полдома: киевлян удивил царь-балкон на Борщаговке
Пристройка в полдома: киевлян удивил царь-балкон на БорщаговкеКоммуналка
Возле ж/д вокзала в Киеве начали сносить МАФы
Возле ж/д вокзала в Киеве начали сносить МАФыКоммуналка
Кличко объяснил причины подорожания ремонта Шулявского путепровода
Кличко объяснил причины подорожания ремонта Шулявского путепроводаКоммуналка

Новости партнеров

Loading...