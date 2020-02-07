Новые подстанции, модернизированные сети, Smart Grid и смарт-учет – для Киев Smart City

В плане – обновить стратегические объекты энергообеспечения Киева, выстроить умное цифровое управление сетью, учетом и потреблением электроэнергии, расширить и максимально перевести в онлайн клиентский сервис. Эти шаги позволят обеспечить растущие потребности киевлян в электроэнергии и повысить надежность энергоснабжения столицы. Для реализации плана в течение пяти лет необходимо инвестировать 8,8 млрд гривен.

"Наш фокус – цифровизация управления инфраструктурой электрических сетей, повышение надежности электроснабжения и качества обслуживания клиентов. По прогнозам компании, к 2024 году потребление электроэнергии в Киеве увеличится ориентировочно на 9%. Чтобы соответствовать возрастающим потребностям бытовых клиентов и бизнеса, мы строим новые объекты и модернизируем существующие, внедряя технологии Smart Grid", – отметил на презентации, которая состоялась 6 февраля в Академии ДТЭК.

Пятилетним планом развития энергетической инфраструктуры Киева предполагается строительство четырех больших подстанций 110-10 кВ на правом берегу: Одесской, Лукьяновской, Брест-Литовской, Кабельной Новой. Кроме того, 12 подстанций планируется реконструировать.

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Еще одна важная задача – обновление электросетей. Средний срок службы сети при хорошем обслуживании – 40 лет. Столичные сети прокладывались в 60-х, 70-х, 80-х годах прошлого столетия. По словам Мариса Куницкиса, более 70 процентов из них уже на грани своего предельного возраста. До конца 2024 года планируется обновить 1 753 километра сетей.

Для оперативного управления энергосистемой и повышения ее надежности компания внедряет технологию Smart Grid. Сейчас дистанционно управляются 64 высоковольтные подстанции. До конца года предполагается оснастить датчиками распределительную сеть, что позволит отслеживать онлайн энергообеспечение на уровне района. Следующий этап модернизации – онлайн-мониторинг и управление сетью дома.

Полученные данные будет обрабатывать обновленный программный диспетчерский комплекс SCADA, который способен прогнозировать возможные аварийные ситуации и предлагать варианты решения. Это, в частности, позволит снизить время отключения электроэнергии. Сейчас, по словам гендиректора ДТЭК Киевские электросети, среднее время отключения электричества у одного клиента – 158 минут в год. Для сравнения: в Берлине – около 36 минут в год. В планах компании – снизить отключения до 138 минут.

Уже весной работой монтеров начнут управлять при помощи smart-комплекса "Мобильные бригады". Данная технология также увеличит скорость выполнения заявок клиентов. А сами заявки в ближайшей перспективе клиенты смогут отправлять по интернету (сейчас на клиентском портале пока можно отправить только заявку на подключение к сети).

В целом клиентский сервис будет существенно изменен, компания фокусируется на развитии онлайн-каналов обслуживания. К привычным каналам коммуникации (кол-центр, центр обслуживания клиентов, сайт, Facebook) в 2020 году добавятся Личный кабинет, чатбот и мобильное приложение "Мережі онлайн".

"Благодаря реализации наших планов мы осуществим качественный скачок в надежности, оперативности и сервисе. Клиенты получат более стабильное электроснабжение, а город – фундамент для создания Smart City", – подытожил глава ДТЭК Киевские электросети.

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