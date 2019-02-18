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Подорожание отопления в Киеве: стала известна причина

Сегодня, 16:38

Цена за централизованное отопление в Киеве возросла в среднем на 40%

Фото: Сергей Николаев, Сегодня
Подорожание отопления в Киеве: стала известна причина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/413/27a/5c541327a880d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/413/27a/5c541327a880d.jpg Коммуналка Цена за централизованное отопление в Киеве возросла в среднем на 40%

В январе 2019 года тарифы на централизованное отопление в Киеве в среднем выросли на 40%, а в некоторых случаях рост достиг 60%. Об этом сообщила пресс-служба КП "Киевтеплоэнерго".

В ведомстве отметили, что на рост цен повлияли повышение тарифов на услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения на 22% и низкая среднемесячная температура.

"Температура в январе была на два градуса ниже среднемесячной температуры в декабре прошлого года, а это основной фактор, который влияет на объем потребления теплоэнергии, для обеспечения комфортной температуры в жилых помещениях с соблюдением норм. Кроме того, с января 2019 года начал действовать новый тариф. В результате эти два фактора стали причиной увеличения начислений в платежках за отопление", – рассказал директор СП "Энергосбыт" Константин Лопатин.

Напомним, ранее стало известно, что по решению Кабмина при долге за коммуналку более 340 грн будут лишать субсидии. Так, теперь срок просрочки по коммунальным платежам, при котором могут отменить госпомощь, с двух месяцев уменьшили до 30 дней.

При этом украинцы заметно нарастили долги за "коммуналку", а именно "плюс" 23 миллиарда за год. Уже традиционно хуже всего украинцы оплачивают услугу газоснабжения. При этом в декабре 2018 года население заплатило за жилищно-коммунальные услуги 10,7 млрд гривен.

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Тег Киев, цена, отопление, коммуналка

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Интерфакс

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