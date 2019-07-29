Стекло с перил отправят на экспертизу, а на видео с камер поищут вандалов

Фото: kyivcity.gov.ua

Новые трещины на стеклянном мосту в Киеве: стало известно, когда заменят поврежденные перила https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9F%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9F%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5 2019-07-29T19:04:24+03:00 Коммуналка Стекло с перил отправят на экспертизу, а на видео с камер поищут вандалов

Поврежденный стеклянный элемент перил пешеходно-велосипедного моста, соединяющего парки "Владимирская горка" и "Крещатый", заменят за два дня, сообщили в коммунальном предприятии "Инженерный центр".

Демонтаж и замену стеклянного элемента планируют провести в среду, 31 июля. Стекло снимут и отправят на экспертизу, чтобы установить причину поломки. Также специалисты изучают видео с камер наблюдения, чтобы выяснить, не было ли осуществлено акта вандализма.

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Напомним, 29 июля утром прохожие заметили, что на мосту треснуло высокое антивандальное боковое стекло на перилах. Участок, где произошел инцидент, огражден, однако сам мост открыт для пешеходов, которые активно прогуливались по переправе.

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Отметим, что это первый раз, когда трескается стекло на перилах. Ранее несколько раз стекло трескалось на полу моста.

С дорогим мостом и его стеклянным полом начались проблемы буквально на следующий день после открытия. Тогда, в конце мая, посетители заметили первое треснувшее стекло. Появилась версия, что стекло обстреляли снизу. Кличко заявлял, что к виновным будет применено самое строгое наказание. Он пообещал, что существующую систему видеонаблюдения на мосту расширят за счет дополнительных камер под переправой.

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