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Новые взносы за воду в Киеве: как будут выглядеть платежки

10 января, 16:27

В платежной квитанции появится графа «взносы за обслуживание узлов коммерческого учета»

/ Фото: Pixabay

В "Киевводоканале" показали пример платежек, в которых уже с этого месяца будут указываться ежеквартальные взносы для потребителей многоквартирных домов.

"Уже в этом месяце для киевлян в платежной квитанции появится графа "взносы за обслуживание узлов коммерческого учета", где будет отображены начисления за 4 квартал 2019 года", – напомнили в пресс-службе "Киевводоканала".

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Напоминаем, что размер взносов определен распоряжением Киевской городской государственной администрации от 30.09.2019 № 1716 для каждого дома отдельно, он зависит от количества квартир и количества общедомовых счетчиков, установленных в доме. Плата в среднем составит 10-20 гривен за квартал.

На сайте водоканала через систему поиска можно найти таблицу со своим домом и познакомиться с размером взноса для каждого дома. При этом не входит во взносы стоимость установки новых узлов. Предприятие направит эти деньги на обслуживание, ремонт и поверку домовых приборов учета холодной воды.

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Ранее сообщалось, что киевляне меньше заплатят за тепло и горячую воду.

Подробнее о тарифах на тепло читайте на сайте "Сегодня" –Действительно ли с декабря подешевеет отопление: все подводные камни решения Кабмина.

Также о решениях властей касательно платежей за тепло узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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Киев ЖКХ киевводоканал квитанция

Источник: Сегодня

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